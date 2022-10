Gestão financeira das escolas, com EduPay, é um dos temas da Jornada Bett

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de outubro de 2022.

A gestão financeira das escolas é um dos temas da 3ª edição da Jornada Bett, que será realizada nos dias 5 e 6 de outubro, em Recife, e faz parte do evento de educação e tecnologia da América Latina: a Bett Educar. Anderson Morais, cofundador e CEO da Agenda Edu, aplicativo de comunicação e engajamento escolar do Brasil, com mais de dois milhões de usuários, vai participar do painel “Como manter um fluxo financeiro saudável?”, nesta quinta-feira (6/10), às 9h. Recentemente, Anderson foi selecionado como um dos finalistas da Startup Awards, na categoria “investidor anjo”. A premiação reconhece o trabalho de empresas e pessoas que contribuíram durante o ano para o crescimento e consolidação do ecossistema.

Na ocasião, o executivo vai falar sobre o EduPay, primeira fintech brasileira voltada à gestão financeira de escolas. Entre os produtos, o EduPay oferece Mensalidade Garantida, que compra dívidas dos pais e garante receita previsível a escolas que enfrentam problemas com fluxo de caixa e inadimplência, situação agravada após a pandemia.

O evento, que traz como macrotema “Gestão escolar e inovação na aprendizagem: como lidar com os desafios?”, vai promover um encontro entre gestores, mantenedores e líderes educacionais de ensino básico do setor privado da região Nordeste do Brasil para um amplo diálogo sobre o cenário atual e o futuro da gestão educacional, com foco em inclusão, diversidade e transformação digital.

Serviço: Jornada Bett

Data: 5 e 6 de outubro de 2022.

Local/Endereço: Centro de Eventos Recife (Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 4861, Imbiribeira – Recife, Pernambuco).

Site Oficial: https://brasil.bettshow.com/

Sobre a Bett Brasil

A Bett Brasil é o maior evento de educação e tecnologia da América Latina. Parte da série global Bett Show da Hyve Group, uma das líderes mundiais na realização de eventos considerado