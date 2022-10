Planejamento é peça-chave para evitar a quebra do negócio, diz especialista

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de outubro de 2022.

O Brasil encerrou o mês de agosto com 20.144.767 empresas ativas. Os dados são do Painel Mapa de Empresas do segundo quadrimestre de 2022, divulgados no dia 9 de setembro pela Sepec (Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade) do Ministério da Economia. De acordo com o levantamento, foram abertas 368.175 empresas, ao passo que 161.064 foram fechadas entre janeiro e agosto.

Segundo Claudio Zanutim, que é comunicador, palestrante, trainer internacional, professor e fundador da IC-Educ Educação Corporativa, o número de empresas encerradas este ano, em um contexto de retomada econômica, preocupa os empreendedores brasileiros. Apesar disso, há determinadas tomadas de decisão que um empresário pode – e deve – tomar para evitar a quebra de seu negócio.

“É preciso fazer plano de negócio estruturado com a ajuda de profissionais essenciais, como um consultor de negócios para apoiar na montagem do plano, um contador para orientar e um advogado com experiência em contratos e cível”, afirma. Pensando nisso, a reportagem organizou as orientações do especialista para construir um plano de negócios assertivo nos tópicos a seguir:

1 – Descrever a empresa – Segundo Zanutim, o primeiro ponto é descrever a empresa, a estrutura legal, estrutura gerencial, localização da empresa, manutenção de registros, seguro, segurança e modelo para apresentação da descrição da empresa.

2 – Fazer um planejamento estratégico – “É necessário se atentar ao planejamento estratégico, colocar a sua declaração de visão, missão e sua cadeia de valores inegociáveis, o propósito da sua organização e as competências essenciais, além de uma análise dos ambiente interno e externo”, diz ele.

3 – Construir um matriz SWOT – Depois, prossegue o executivo, é preciso construir uma matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, na sigla em inglês – Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, em português). “Formule e implemente uma estratégia e defina dois ou três objetivos, além de estabelecer um plano de metas através de um bom controle estratégico”, orienta. “Escreva tudo isso em uma declaração em papel, pois irá lhe ajudar a ter uma visão do todo e de tudo”, complementa.

4 – Definir produtos e serviços – De acordo com Zanutim, também é necessário definir produtos e serviços, seus ciclos de vida, assim como a estratégia, quais serão os produtos ou serviços atuais e o tipo de tecnologia que será utilizada. “Depois, faça uma pesquisa e um desenvolvimento com critérios de seleção de produtos ou serviços e defina as características, as vantagens e os benefícios dos seus produtos e serviços”.

5 – Análise de mercado – Para o palestrante, vale proceder uma análise de mercado, estudar o setor em questão, descrever o segmento do mercado, analisar a concorrência e se preparar para enfrentar os concorrentes de forma tática e com uma boa execução.

6 – Planos de marketing – Outro ponto elencado por Zanutim é a definição de um plano de marketing que deve considerar elementos como: a linha de produtos, quais serão os preços – com uma formação e uma política de preços que considera a margem e faz a distinção entre custo direto, indireto e fixo diante do negócio.

7 – Marketing e vendas – Além disso, para o trainer internacional, um plano de marketing deve prever qual será a estrutura e a estratégia de distribuição e de promoção, além de uma previsão de vendas em uma comparação com negócios similares, em períodos anteriores e se o negócio já vende e quais são as vendas recorrentes.

8 – Plano de Comunicação – “Construa um plano de comunicação, uma estrutura de inbound marketing usando todas as estruturas para marketing digital e um outbound de marketing para aquilo que a gente chama de estruturas de marketing tradicional”.

9 – Plano operacional – Feito isso, acrescenta, é preciso passar para o plano operacional: verificar qual é a estrutura funcional, descrição da unidade física, produção – se houver custos básicos -, sistema de gestão ERP (Enterprise Resource Planning, na sigla em inglês – Sistema de Gestão Integrado, em português) ou CRM (Customer Relationship Management, na sigla em inglês – Gestão de Relacionamento com o Cliente, em português), tipos de embalagem de transporte, qual será o serviço de pós-venda e qual é, de fato, a sua matriz de custo.

10 – Preço – Zanutim explica que a matriz de custos ajuda a definir o melhor preço para produtos e serviços. “Não basta construir um preço baseado na estrutura de custos, na margem de lucro e de contribuição; é preciso considerar variáveis externas, como mercadorias perdidas ou devoluções”.

11 – Planejamento financeiro – Para o professor e fundador da IC-Educ Educação Corporativa, é importante fazer um balanço ou balancete financeiro, independentemente do tamanho do negócio, com demonstrativo dos resultados e fluxo de caixa. “Tenha um controle cuidadoso, afinal o que não se mede não se gerencia. Crie um histórico financeiro, um demonstrativo de custos e despesas e, se necessário for, um plano de investimentos”, recomenda. “Fique atento para a necessidade de capital de giro e de capacitação para os seus colaboradores”.

12 – Busque especialistas – Para concluir, Zanutim ressalta que a contratação de especialistas para ajudar no passo a passo não consiste em um custo, mas em um investimento para a empresa.

“Siga as orientações e crie um bom plano antes de colocar o seu negócio para funcionar. Assim, você não correrá o risco de perder todo seu capital. Muitas vezes, quebrar não é uma opção, mas a responsabilidade será sempre 100% nossa para evitar.”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://www.claudiozanutim.com.br/