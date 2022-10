Starlink e SC CapRock fecham acordo global para vendas corporativas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de outubro de 2022.

A SC CapRock, um dos principais fornecedores globais de serviços de comunicações e rede, assinou um acordo global com a Starlink para fornecer conectividade de alta velocidade e baixa latência a seus clientes empresariais e do setor marítimo em todo o mundo. No Brasil, onde a Starlink já tem operação estabelecida, os clientes SC CapRock poderão adquirir os serviços imediatamente.

Apresentados ao mercado no início do ano, os serviços e equipamentos de conectividade empresarial e marítima da Starlink são entregues por meio da maior constelação de satélites avançados do mundo operando em órbita baixa. A tecnologia permite que os usuários se conectem dos locais — e mares — mais remotos do mundo, atendendo às necessidades de plataformas de petróleo, navios mercantes e minas, por exemplo.

A SC CapRock desenvolve e implementa tecnologias e soluções que operam em qualquer frequência e garantem os mais altos níveis de desempenho e eficiência operacional. Aos clientes interessados em implementar a tecnologia Starlink, a empresa tem oferecido apoio para testar os recursos como parte de um serviço integrado.

Segundo Jonathan Hofeller, vice-presidente de vendas da Starlink na SpaceX, a colaboração permitirá um expressivo avanço na conectividade para que empresas gerenciem operações em qualquer lugar da Terra. “Fornecer internet de alta velocidade e baixa latência para clientes empresariais e marítimos é um passo importante para a Starlink”, completou.

A crescente demanda por largura de banda em locais cada vez mais remotos e inóspitos exige uma opção de comunicação avançada, que proporcione diversidade e capacidade adicionais que o mercado precisa. “A integração dos recursos Starlink ao portfólio da SC Caprock tornará a conectividade onipresente uma realidade para operações remotas em todo o mundo”, disse Joe Spytek, CEO da SC CapRock.