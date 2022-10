IBRI, NIRI e INARI promovem evento no metaverso

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de outubro de 2022.

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), o NIRI (National Investor Relations Institute), e o INARI (Instituto Nacional de Relación con Inversionistas) promovem evento “IBRI NIRI INARI no metaverso”, no dia 11 de outubro de 2022, às 16 horas.

Na ocasião, Rodrigo Maia, Diretor-Presidente do IBRI, será o moderador do evento, que contará com palestras de Matthew Brusch, Diretor-Presidente do NIRI, e Maximilian Zimmermann, Diretor-Presidente do INARI.

“O IBRI traz, a cada dia, mais transformação digital, inovação e conhecimento para os profissionais de Relações com Investidores do Brasil”, declara Rodrigo Maia, Diretor-Presidente do IBRI.

O IBRI e o NIRI firmaram recentemente Memorando de Entendimento com o objetivo de fornecer aos associados do Instituto acesso aos principais recursos educacionais e informativos a custos mais baixos do que os disponíveis para quem não seja associado ao NIRI.

O evento tem apoio da ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) e Metamarkets.

Para participar, basta acessar:

https://www.metamarkets.space/niri-ibri