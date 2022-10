Micro e pequenas empresas são as que mais investem em tecnologia no país

* Por: DINO - 6 de outubro de 2022.

As micro e pequenas empresas representam 82% das organizações que mais aderem recursos tecnológicos para ajudar no avanço da empresa. Esse levantamento, realizado pela Cortex, no portal Acontecendo Aqui, investigou 1,2 milhão de empresas e acompanhou, aproximadamente, 10 mil ferramentas de tecnologia, dentre as quais estão: Cloud Providers, Business Email Hosting, CRM, Marketing Automation, AI Services, Blog, E-commerce, Security. De todas, 295 mil foram identificadas com elevado índice de adoção tecnológica; 66,8% são microempresas; 15,1% são de grande porte; 13,4% dão de pequeno e 2,8% são de médio. Os números mostram o quanto as empresas de menor porte inserem tecnologias para auxiliar e otimizar as demandas do dia a dia.

Além disso, também foram investigados os setores que mais investem em tecnologia. Varejo e serviços estiveram na liderança. Na sequência, financeiro, indústria e logística. No varejo, que aparece na frente quando o quesito é adoção tecnológica, os que mais possuem proeminência são vestuário e acessórios e produtos alimentícios e farmacêuticos.

O diretor de inovação da Cortex explica que a transformação digital não é mais um diferencial competitivo, mas algo necessário. “O investimento em tecnologia precisa fazer parte da estratégia de qualquer companhia, para que ela possa evoluir e se destacar. Para além do benefício de facilitar processos e otimizar o tempo, a tecnologia, junto à inteligência de dados, também é uma excelente fonte de insights e apoio às tomadas de decisões estratégicas para o negócio”.

Pequenas empresas investiram mais em transformação digital no segundo tri

Ainda sobre tecnologia, o que envolve o uso de banco de dados por exemplo, segundo a Sondagem Trimestral da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, realizada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), pelo portal Terra, 23% das empresas do Brasil aumentaram o investimento em digitalização no segundo trimestre deste ano. O crescimento foi mais elevado entre as Micro e Pequenas Empresas (MPEs), e 14,1% advém das organizações desse porte, ante 9,2% registrado no primeiro trimestre do ano.

A análise, feita a cada três meses, tem como foco investigar a jornada das empresas, essencialmente MPEs, no caminho da economia digital, além de localizar tendências para curtos e médios prazos. Entre a primeira e a segunda jornadas do ano, foi evidenciado crescimento de 3,6 pontos, de 117,5 para 121,1, no indicador que analisa os investimentos realizados em digitalização. Dentre as micro e pequenas empresas, o avanço foi de 6,2 pontos: de 105,0 para 111,2 pontos.