Online Applications se posiciona no mercado financeiro junto

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de outubro de 2022.

A antecipação de recebíveis é um setor que vem crescendo no Brasil. Muitas empresas que precisam adiantar o recebimento de suas vendas já identificaram que a antecipação é uma forma alternativa de crédito eficiente.

Percebendo a oportunidade de crescimento nesse setor, a empresa Online Applications se posicionou no mercado financeiro junto a fintech Volaree Capital, buscando entrar no segmento de antecipação de recebíveis.

“A ideia é oferecer serviços financeiros à nossa base de clientes como, por exemplo, a antecipação de recebíveis. Nós identificamos um potencial enorme que, em conjunto com a Volaree, será ofertado nos próximos meses”, conta Wesley Silva, CEO e cofundador da Online Applications.

“Davidson e eu identificamos que o mercado ainda é carente de boas soluções de antecipação de recebíveis e, infelizmente, possuem um certo preconceito com esta modalidade de geração de caixa”, conta Daniel Guesso Pereira, cofundador da Volaree Capital. Segundo ele, a criação de uma empresa nasceu para educar o mercado financeiro.

De acordo com Wesley Silva, a meta da Online Applications é construir a maior plataforma de antecipação de recebíveis do mercado, com a união da inteligência tecnológica da empresa com a experiência financeira da Volaree Capital.