Ídolos do esporte motivam crianças e jovens em evento estudantil em São Paulo

* Por: DINO - 7 de outubro de 2022.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) determina que adolescentes e crianças pratiquem, no mínimo, uma hora de atividade física diariamente. Essa medida visa o desenvolvimento infantil com saúde e prevenção de verdadeiras epidemias modernas, como a obesidade infantil. Segundo o órgão, das mais de 1 bilhão de pessoas obesas no mundo, 340 milhões são adolescentes e 39 milhões de crianças.

No Brasil, a mais recente pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde, constatou que uma em cada dez crianças de até 5 anos está acima do peso no país. Os dados são do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani-2019). “São dados alarmantes, tanto aqui, como no exterior. Para combater essa epidemia, a vacina é o esporte”, afirma a nadadora Etiene Medeiros, primeira brasileira campeão mundial na modalidade e que comanda um instituto social que leva seu nome, trabalhando com crianças e jovens no Recife.

Uma das fórmulas para motivar crianças e jovens a praticar exercícios é aproximá-los de ídolos do esporte. Por isso, Etiene estará ao lado de nomes como Falcão, do futsal; Flávia Saraiva, da ginástica; e dos atletas paralímpicos Verônica Hipólito, do atletismo e Daniel Dias, da natação para interagir com mais de 4 mil meninos e meninas na maior competição estudantil multiesportiva do Brasil, que será de neste sábado (8) e domingo (9), no Clube Esperia, em São Paulo.

Aberto ao público e com entrada gratuita, a Liga Esportiva NESCAU 2022 chega a oitava edição, oferecendo a oportunidade de convivência entre as crianças sem e com deficiência. Podem participar crianças e jovens de 7 a 17 anos.

São 17 modalidades no total, sendo 11 convencionais (atletismo velocidade, atletismo arremesso, atletismo salto em distância, basquete, futsal, ginástica, handebol, natação, skate, tênis de mesa e vôlei) e 6 adaptadas (atletismo velocidade, atletismo arremesso, atletismo salto em distância, natação, tênis de mesa e skate).

Além dos atletas, o evento, que retorna ao formato presencial após dois anos em função da pandemia, também contará com a presença de influenciados digitais ligados ao universo jovem. Nomes como o criador de conteúdo Júlio Cocielo; o streamer de Free Fire Igor Nescau; Jujugol, do futebol feminino; Vitória Bueno Boche, conhecida como Vihb Bailarina, entre outros, estão confirmados.

Além das modalidades esportivas, a Liga NESCAU 2022 conta com 18 formatos de Oficinas e Desafios. As Oficinas trazem uma oportunidade para quem está disposto a experimentar novas práticas esportivas. Para isso, profissionais qualificados ensinarão, na prática, técnicas e regras das modalidades Skate; Parkour; Esgrima; Tabuleiros (xadrez e damas); Ioiô; Stacking; Circense (malabares); Capoeira; Minigolfe; Bambolê; Slackline e Cordas.

Os Desafios oferecem possibilidades para que crianças e jovens mostrem suas habilidades no esporte fora de uma competição esportiva. A ideia é que sejam um momento de descontração e de muito aprendizado em atividades como Arremesso de 3 pontos, Chute no Alvo, Dança, Embaixadinhas, Peteca, Queimada e Tênis de Mesa com Bexiga.