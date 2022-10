Brazil-Florida realiza evento sobre transformação digital

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de outubro de 2022.

A Brazil-Florida Business Council, Inc., organização sem fins lucrativos voltada à promoção de negócios internacionais, localizada em Tampa, na Flórida (EUA), realiza, no próximo dia 13 de outubro (quinta-feira), às 17 horas (Flórida), e às 18 horas (Brasília), o webinar Transformadores Digitais Brasil-Flórida I Painel #2: Facilitando e Melhorando a Gestão Financeira.

A transmissão é gratuita e poderá ser acompanhada via plataforma zoom, através do link:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yGhH4ktjQC2MgK1WGVplNg

Na ocasião, Goldwasser Neto, cofundador e CEO da Accountfy, uma das 100 principais empresas de tecnologia a serem observadas em 2022, com escritórios no Brasil e na Flórida, apresentará, ao lado dos debatedores Fernando Cariello, co-fundador e presidente do comitê inovação & empreendedorismo da Brasil-Florida; e Michel Amorim, da Drummond Advisors, os desafios, experiências e ideias na jornada de internacionalização da sua organização.

Iniciativa idealizada pelo Comitê de Inovação e Empreendedorismo da Brasil-Florida, o evento visa apresentar plataformas inovadoras e discute as formas e oportunidades para levar uma startup a novos níveis e o que eles precisam para acelerar e escalar uma jornada de sucesso no mercado mundial.

Startups e empreendedores brasileiros identificaram a Flórida como uma ponte internacional entre Brasil e EUA e, estrategicamente, desenhando seus empreendimentos transformadores para se tornarem empresas globais. O ecossistema de startups na região é cada vez mais atraente para empreendedores e inovadores, tanto nacionais quanto de todo o mundo.

Mais informações: https://brazilfloridabusiness.com/event-4972046