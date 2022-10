Como funcionam as terapias injetáveis?

10 de outubro de 2022.

Repor vitaminas e aminoácidos no corpo de forma rápida, compensando possíveis deficiências nutricionais, é o que propõe a soroterapia – também conhecida como o “soro da beleza”. O método, que consiste em aplicar substâncias por via endovenosa, intramuscular ou subcutânea, integra as denominadas terapias nutricionais injetáveis, cujos protocolos atendem a tratamentos diversos e, portanto, vão além de objetivos estéticos.

Um levantamento da consultoria Acumen Research and Consulting aponta que o mercado global de tecnologia de administração de medicamentos injetáveis ​​foi avaliado em US$ 564 bilhões (cerca de R$ 2,91 bilhões) em 2021. A estimativa é que o setor atinja US$ 1,58 bilhões (por volta de R$ 8,21 bilhões) até 2030 à medida que o atendimento médico a distância e a entrega de medicamentos em casa tornam-se mais comuns.

Com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre as terapias nutricionais injetáveis, a Central Farma, distribuidora de injetáveis para médicos, irá promover o Central Injetáveis Web 2022, um Congresso Online de Terapias Nutricionais Injetáveis, que acontece nos dias de 17, 18 e 19 de outubro às 19:00 horas.

Para a Dra. Tamiris Marques, farmacêutica e consultora técnica da Central Injetáveis, as terapias injetáveis estão ganhando espaço nas clínicas médicas do Brasil. “Cada vez mais a medicina vem avaliando a importância da nutrição celular e o reparo da saúde através da mesma”, afirma.

A profissional, que é também doutora em Ciências Biomédicas, destaca que os tratamentos são aplicados para todos os tipos de patologias. “Fibromialgia, doenças neurodegenerativas e cardiopatias são alguns dos exemplos de pacientes que se sobressaem nos resultados positivos quando administrados a base nutricional necessária”.

Segundo a farmacêutica, o mercado da estética também utiliza muitos dos tratamentos para fins de emagrecimento e hipertrofia. Em tais casos, são usados, por exemplo, substâncias para aumentar o desempenho do atleta (chamados de recursos ergogênicos) e uma combinação de ativos para acelerar a queima de gordura e reduzir o apetite, os ativadores metabólicos.

A prescrição de terapias nutricionais injetáveis, seja de medicações ou suplementações, é permitida pelo CRM (Conselho Federal de Medicina) desde que seja constatada uma deficiência nutricional. O primeiro passo é realizar uma avaliação clínica, seguida de exames que detectem a falta de alguma substância no corpo. Ao médico também cabe seguir regras específicas da vigilância sanitária.

“As restrições da prática se baseiam nas normatizações sanitárias do ambiente a ser aplicado somado à responsabilidade técnica de um profissional médico. Cada paciente é avaliado individualmente para que se tenha dados do que precisa ser reposto”, explica a Dra. Tamiris.

Para saber mais, basta acessar: https://injetaveis.soucentral.com/central-injetaveis-web-2022/