Empresa Roland DG lança showroom virtual

* Por: DINO - 10 de outubro de 2022.

A Roland DG, fabricante de impressoras jato de tinta de grandes formatos e equipamentos de corte, acaba de lançar um showroom virtual. A ideia de investir na realidade aumentada surgiu da necessidade de levar aos clientes de outras regiões a mesma experiência que teriam se estivessem no espaço físico da companhia, localizado em Cotia (SP).

Outro fator que contribui para a ação foi o empenho em superar os obstáculos impostos pelo distanciamento social durante a pandemia. Inclusive levando à intensificação de outras iniciativas digitais, a exemplo de uma série de treinamentos feitos atualmente em formato webinar.

Com o showroom virtual é possível fazer um ambiente imersivo onde o internauta visualiza os equipamentos e espaços de forma super-realista, com uma aproximação e presença quase física, como se estivesse caminhando pelo showroom. Essa experiência foi formulada com o propósito de que os consumidoes pudessem conhecer de perto o produto a ser adquirido. Com pontos de interação e apenas um clique, é possível ter acesso a informações das máquinas, fazer download de catálogo, visitar página de produtos, assistir a um vídeo demonstração e solicitar um orçamento automático.

“Em breve o cliente também terá contato em tempo real com um especialista de produtos, para aumentar ainda mais a imersão no showroom”, revela Anderson Clayton, presidente da Roland DG no Brasil.

Na opinião da empresa a tecnologia surge como um acelerador para estabelecer um novo normal, onde as pessoas voltam às suas rotinas, porém, mais atentas com seus hábitos de compra. “Uma maneira de acompanhar as mudanças na demanda dos clientes online, permitindo interações sem ruído, ao mesmo tempo em que melhoramos a experiência do consumidor”, finaliza o executivo.

Pandemia leva mudanças em empresas e negócios

Em 2020, o mundo foi assolado pela pandemia de Covid-19, lockdowns, que demandou a doção de retições para conter o vírus, como máscaras, distanciamento social, entre outras. Dois anos se passaram e hoje com mais de 80% da população brasileira com pelo menos uma dose da vacina e leitos de hospitais estabilizados, já se vislumbra uma vida normalizada.

Mas alguns hábitos da pandemia tomaram força e caminham para se tornar uma tendência, principalmente quando o assunto é voltado para empresas e negócios. O trabalho home office não é mais uma questão emergencial, como mostra a pesquisa realizada pela Infomoney, 85% das companhias do país que adotaram o trabalho remoto pretendem manter o modelo para o futuro. Outro problema que as empresas passaram durante a pandemia, foi o distanciamento dos clientes. E essa necessidade de continuar presente mesmo à distância associada ao crescimento do mercado digital fez com que as criações de ambientes virtuais explodissem de lá para cá.

O showroom virtual é o start para a Roland DG Brasil também iniciar sua migração para os ambientes que simulam a realidade.