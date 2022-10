Grupos de Discussão reúnem empresas para trocar boas práticas sobre CSC

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de outubro de 2022.

O IEG coordena Grupos de Discussão sobre CSC há mais de 10 anos, conduzindo reuniões e dinâmicas entre as empresas participantes. São6 Grupos neste formato: Compartilha, Coopera+, GESC, Inova, SOMAR e Transforma.

Os Grupos reúnem empresas que possuem ou estão implementando um Centro de Serviços Compartilhados, com o objetivo de promover um ambiente para discutir melhores práticas e trocar experiências relacionadas ao tema. Atualmente, esses Grupos contam com a participação de mais de 130 empresas distribuídas por todo o Brasil que, juntas, somam cerca de 30 mil funcionários atuando nos CSCs.

Nos encontros, cada empresa atualiza as demais participantes sobre as novidades e projetos relevantes que estão em andamento ou foram finalizados, para depois discutir sobre o tema escolhido para ser debatido em conjunto, contando com apresentações que ajudam a gerar reflexões e insights.

Com Centros de diversos portes e níveis de maturidade, a discussão se torna viva e constante, com benchmarkings, pesquisas e reuniões sendo feitas regularmente. Somente em 2022, já foram realizados mais de 20 encontros remotos dos mais variados temas, como Atração e retenção de talentos, Digitalização do CSC, Cultura da Inovação e muitos outros.

Além dos encontros, as empresas que fazem parte dos Grupos também participam de pesquisas rápidas que facilitam e organizam as trocas de experiências entre as empresas sobre assuntos mais específicos que não costumam ser abordados nas reuniões.

Em 2022, já foram aplicadas 250 pesquisas rápidas de diversos temas, como Estrutura de cargos do CSC, Políticas de viagens, Central de atendimento, Orçamento, dentre muitos outros.

Os Grupos também estão presentes no WhatsApp, para interações mais dinâmicas entre os participantes, gerando trocas mais fluidas e práticas. Podendo se comunicar com diversos líderes de CSC em questão de minutos, os membros têm um sentimento de comunidade e proatividade, incentivando o compartilhamento de informações e fortalecendo o networking.

O IEG é uma empresa que elabora soluções de ensino, pesquisa e consultoria em gestão de forma integrada e complementar para as organizações, dissemina conhecimento por meio de treinamentos customizados desenvolvidos para capacitar profissionais de diversas empresas no que tange a competências comportamentais, técnicas e ferramentais.