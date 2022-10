Mercado de Automação Inteligente será US$ 26 bi até 2027

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de outubro de 2022.

O mercado de Automação Inteligente de Processos (IPA) deverá alcançar o valor de US $25.9 bilhões até o ano de 2027. O dado foi revelado em pesquisa realizada pelo instituto MarketsandMarkets.

No relatório, intitulado “Intelligent Process Automation Market by Component, Technology, Application, Business Function, Deployment Mode (On-premises, Cloud), Organization Size (Large Enterprises, SMEs), Vertical and Region – Global Forecast to 2027”, os dados indicam um aumento do valor de mercado das tecnologias de IPA – Inteligência Artificial, Machine Learning, OCR e outras que se integram à Automação Robótica de Processos (RPA).

As tecnologias em questão saltarão de US $13.6 bilhões em 2022 para US $ 25.9 bilhões em 2027, um Crescimento Anual Composto (CAGR) de 13.8% no período estudado. Para tanto, foram estudadas as regiões da Europa, América do Norte, Ásia, Oriente Médio e América Latina.

Softwares e Serviços de Automação

O mercado já indicava um aumento dos setores de venda de software e serviços de automação. Outra pesquisa, realizada pela instituição GlobalData, revelou recentemente que o mercado de software e serviços de Automação Robótica de Processos (RPA) deve continuar crescendo até 2030.

Este relatório indica que a tecnologia RPA nos setores deve chegar a US $20 bilhões no período estudado, sendo que a maior parte deste montante é referente ao setor de serviços, que ultrapassa o mercado de venda de software.

“O modelo Software-as-a-Service (SaaS) tomou conta do mercado, e o RPA não é exceção; com o RPA SaaS, vemos empresas cada dia mais em busca de automação, inclusive PMEs que estavam excluídas dessa tendência”, afirma Thiago Carlucci, Head de Marketing da ElectroNeek Robotics, empresa de software de RPA.