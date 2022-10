Relacionamento com cliente: 68% das empresas usam e-mail como estratégia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de outubro de 2022.

De acordo com a pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, 68% das empresas ainda utilizam e-mail marketing como forma de relacionamento com seus clientes. Esta, que foi uma das primeiras estratégias a surgir dentro do marketing digital, vem resistindo a novas tendências de tecnologia e marketing no mundo.

O marketing digital, também chamado de marketing online, é a promoção de marcas para se conectar com clientes em potencial usando a internet e outras formas de comunicação digital. Isso inclui não apenas e-mail, mas também mídia social, publicidade baseada na web e mensagens de texto e multimídia como canal de marketing. Essencialmente, se uma campanha de marketing envolve comunicação digital, é marketing digital.

Bruno Bastos, head de Marketing do CV CRM, aponta que quando as empresas canalizam 100% de seus esforços apenas em marketing para redes sociais, elas esquecem que nem todos os usuários possuem páginas pessoais no Instagram, Facebook ou Twitter, mas que praticamente todo mundo tem uma conta de e-mail.

“Segundo a Hubspot, 4 bilhões de usuários utilizam e-mail diariamente no mundo”, aponta Bruno. “O segredo dessa ferramenta é utilizar as estratégias corretas para que a mensagem não seja enviada para a lixeira ou marcada como lixo eletrônico”, destaca o especialista.

Uma outra pesquisa, realizada pela Universidade de Zanjão, fez um estudo sobre a relação do uso de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) com a melhora da experiência do cliente e constatou que usar o nome do destinatário na linha de assunto aumenta a probabilidade de um e-mail ser aberto em 62%.

Para Toninho Garcez, diretor de Operações do CV CRM, as empresas se esforçam para maximizar seus lucros, e isso depende de clientes satisfeitos. Existem várias maneiras pelas quais o CRM pode ajudar a melhorar a experiência do cliente nesse aspecto. O diretor explica que, através da troca de mensagens personalizadas, as empresas podem usar o CRM para melhorar a forma como interagem e atendem seus clientes.

“As empresas precisam estar em contato com sua clientela, portanto, um confiável sistema de gestão de relacionamento com o cliente permite à empresa manter contato frequente com seus consumidores por e-mail, informando sobre atualizações de produtos, vendas e outros acontecimentos relevantes”, pontua o diretor.

Além disso, a ferramenta de CRM permite que organizações possam monitorar interações com clientes, despesas e eventos como aniversários para enviar e-mails em tempo apropriado nessas ocasiões. E tudo isso faz parte das estratégias de marketing digital.

Bill Gates, o criador da Microsoft, tem uma máxima que diz “se o seu negócio não está na internet, então ele não existe”. Atualmente, 94% das empresas brasileiras escolheram o marketing digital como estratégia de crescimento, segundo o estudo de Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil.