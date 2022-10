Tattoo Week SP: 10ª edição promove doação de micropigmentação paramédica

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de outubro de 2022.

Em sua 10ª edição, a Tattoo Week realizará três ações sociais de destaque: a doação de 180 micropigmentações de sobrancelhas e 20 micropigmentações paramédicas de reconstrução da aréola do mamilo para mulheres com câncer, através do projeto “Arte com Paixão”, idealizado pela micropigmentadora paramédica Ana Savoy. Vale ressaltar que o procedimento só poderá ser realizado mediante apresentação do atestado médico; a doação de tatuagens de segurança para pacientes com doenças crônicas como diabetes e hipertensão; e a doação de tatuagem para cobertura de cicatrizes irreversíveis de mulheres com a participação da tatuadora Letícia Marçal e Karlla Mendes com o Projeto “We are diamonds”.

“O projeto social Arte com Paixão, criado em 2012, é fundamental para resgatar a alegria e autoestima dessas mulheres. E dessa vez, com a parceria da Tattoo Week, muitas delas vão poder ressignificar um episódio de dor em recomeço”, destaca Ana Savoy.

Karlla Mendes, que roda o mundo com o Projeto “We are diamonds”, oferecerá tatuagens gratuitas para mulheres carentes na sexta, 21, na Tattoo Week. “Com a minha arte busco resgatar a autoestima e a alegria de muitas mulheres. Esse trabalho me fortalece e me transforma em uma pessoa melhor”, revela.

Além das ações, teremos a participação do oncologista Davi Liu, da UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, que dará entrevista em podcast no evento para abordar sobre a incidência do câncer de mama no Brasil e no mundo e também esclarecer sobre quais as formas de prevenção da doença.

Parceria entre a Tattoo do Bem, a Tattoo Week e o Projeto Arte com Paixão

“A TW cumpre todos os anos seu papel social e de utilidade pública. Provamos que tatuagem é arte, beleza, saúde e um mercado que cresce fortemente no país”, enfatiza Esther Gawendo.

A parceria entre a Tattoo do Bem e o Projeto Arte com Paixão é uma ação social idealizada e administrada pela Tattoo Week, evento de tatuagem que completa em outubro, 10 anos. O Objetivo é atender pacientes oncológicas que passam ou passaram por tratamento de quimioterapia, perdendo os pelos das sobrancelhas. Também atendem mulheres que passaram pelo procedimento de mastectomia (retirada da mama) e desejam ter suas aréolas redesenhadas, com o auxílio da micropigmentação paramédica.

Onde acontece

Dessa vez, o palco da 10ª edição da Tattoo Week é o Expo Center Norte, na cidade de São Paulo e contará com mais de 650 estandes de estúdios e empresas de tatuagem e piercing, que somam mais de 5.000 expositores, além de área gastronômica, espaço kids e estacionamento.

São diversos tatuadores e piercers de várias partes do Brasil e do mundo, que apresentarão seus trabalhos e as recentes tendências da arte na pele. As empresas, por sua vez, trarão seus mais novos lançamentos em produtos e equipamentos.

Na sexta-feira, dia 21 de outubro, das 12h00 às 22h00, os visitantes poderão ingressar no evento gratuitamente apenas com a doação de 2 quilos de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), que serão doados para a Casa de Davi e o Instituto Brasil + Social / Projeto Driblando o Câncer.

Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week destaca que o evento pretende dar visibilidade à arte na pele, valorizando seus artistas e mostrando que o setor é um importante mercado na economia. “Nosso objetivo é trazer uma nova experiência aos participantes e visitantes e emocionar provando que tatuagem, além de arte, é solidariedade e gera emprego e renda”, destaca.

O apoio ao evento fica por conta da parceria com a Rádio Metropolitana 98,5 FM e MIX FM 106,3 FM.

Shows

Também haverá show do grupo de RAP Haikaiss, no sábado (22), às 21h00 e a banda Big Up, às 18h00, que reúne a mistura do reggae, rap e música brasileira, além de DJs fazendo a sonoridade do evento. Já no domingo (23), fica por conta da banda de reggae Mato Seco, às 18h00 e Di Ferrero, às 20h00. Na sexta, a Tattoo Week abre espaço para novas bandas com músicas autorais.

Concurso de tatuagem divido em 27 categorias

O ponto alto da Tattoo Week SP é o conceituado concurso das melhores tatuagens em 27 estilos, que dá oportunidade aos artistas mostrarem seu trabalhos e criatividade. “Os ganhadores da Tattoo Week são reconhecidos mundialmente e seus trabalhos ganham notoriedade e valor”, explica Enio Conte, fundador do evento. Este ano, teremos a inclusão de mais uma categoria, a “Copa do mundo”.

Serviço

O ingresso será gratuito APENAS na sexta-feira (21), doando 2 quilos de alimento não perecível na entrada. Para o sábado (22) e o domingo (23), o ingresso poderá ser adquirido pelo link https://lets.events/e/tattoo-week-sao-paulo- 2022/ ou diretamente na bilheteria do evento por preços que variam de R$ 30,00 (ingresso social com doação de 2 quilos de alimento não perecível) a R$ 120,00 (combos).

Para ter acesso a todas as ações sociais e workshops:

https://taplink.cc/tattooweek

Micropigmentação de sobrancelhas e paramédica para mulheres com câncer:

http://artecompaixao.org/

Tatuagem de segurança:

https://forms.gle/RmamkE2fKRQ6QGmb6