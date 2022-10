Avantia faz aquisição da C4i Inteligência em Segurança

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 11 de outubro de 2022.

A Avantia – empresa nacional com 24 anos de história – anuncia a aquisição da C4i Inteligência em Segurança, empresa que atua na oferta de tecnologias inovadoras na criação de ecossistema aplicado à segurança da família e do patrimônio. Com expansão acelerada, a Avantia busca criar produtos e serviços para atender clientes corporativos e residenciais e, com esta aquisição, aposta em uma entrega de serviços com mais inovação e tecnologia, unindo o conhecimento de cada empresa. A integração do time da C4i com os times da AVANTIA já foi iniciada, e todos os contratos em vigor serão mantidos, visando à melhoria e à excelência da qualidade operacional.

O portfólio de serviços digitais da C4i continuará sendo oferecido e operado pela empresa, juntamente com as soluções da AVANTIA e da WeSafer – unidade de negócios digitais da AVANTIA. Entre os serviços, estão análise de vídeo para videomonitoramento inteligente, preventivo e proativo em segurança, com uso de inteligência artificial.

“Conhecemos o trabalho e a equipe de profissionais da C4i, liderados pelo Alexandre Chaves, fundador da empresa, há muitos anos. A forma de atuação no mercado, a base de clientes consolidada e a cultura da empresa nos uniu nesta aquisição”, afirma Sílvio Aragão, CEO da AVANTIA.

A aquisição faz parte do planejamento da Avantia, que conta com mais de 500 colaboradores, e da estratégia de crescimento projetada para os próximos anos.

“A união tem o objetivo de ampliar mais ainda nosso portfólio de serviços digitais em segurança e videomonitoramento inteligente. Estamos felizes com todo o processo e com o compromisso firmado de crescimento de todo o time e para nossos clientes”, informa Alexandre Chaves, CEO da C4i que também passa a atuar como um dos líderes de desenvolvimento e estratégia de negócios.

Novas Aquisições – Com a aquisição da C4i, a AVANTIA apresenta ao mercado sua ação corporativa para novas aquisições e parcerias (M&A). O movimento faz parte dos objetivos da companhia de ampliar a oferta de serviços aos mercados corporativo e residencial. Fazem parte da carteira de clientes da Avantia e da C4i empresas de atuação nacional como Azul Linhas Aéreas, White Martins, MRV, BrF, Chesf, Lojas Pernambucanas, Gerdau, Oi Soluções, Banco SOFISA e COAMO.