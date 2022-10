Busca por praticidade no lar aumenta investimento em eletros

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de outubro de 2022.

Para ajudar a enfrentar a rotina acelerada, a população brasileira tem buscado cada vez mais o auxílio de eletrodomésticos que possuem recursos avançados para investir no bem-estar doméstico. De acordo com a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial (Aureside), o uso de dispositivos tecnológicos para casas inteligentes aumentará cerca de 20% até 2023. Além disso, a Smart Home Report 2021 publicou um relatório na plataforma Statista que revela um crescimento deste mercado no Brasil de 17,61% em receita até 2026.

Um outro estudo, feito pela Consultoria GFK, divulgado em 2020, já apontava o crescimento das vendas de artigos inteligentes. Na análise, o eletrodoméstico “aspirador de pó robô” teve um crescimento de 401% nas vendas em comparação com o ano de 2019. De acordo com a pesquisa, foram vendidas mais de 175 mil unidades do dispositivo inteligente no país.

Para Germano Castro, CEO da ropo, empresa nacional especializada em robôs aspiradores, o uso de dispositivos inteligentes une a tecnologia e a otimização de tempo. “As pessoas estão investindo nos eletros inteligentes, porque elas ganham mais tempo para realizar outras tarefas”, afirma.

Expectativa

O CEO da ropo acredita que o setor de dispositivos voltados para casas inteligentes, com intervenções tecnológicas em todos os ambientes, foi movido pela praticidade. “É possível que nos próximos anos mais pessoas passem a utilizar a inteligência artificial em suas residências, pois os aparelhos conectados à rede sem fio tem a capacidade de identificar as necessidades do usuário e por consequência proporcionar mais conforto dentro do lar”, complementa.

A inteligência artificial já está cada vez mais presente nas casas dos brasileiros e poderá alcançar muitos espaços, inclusive na decoração de ambientes. Segundo os dados apontados pela Consultoria GFK, os produtos mais comprados naquele ano foram o aspirador de pó robô, videogame console, tablets, notebooks e fritadeiras.

Neste ano, de acordo com Castro, especialista da ropo, as expectativas são de um cenário similar. “Com as pesquisas realizadas, espera-se que o mercado de eletrônicos e eletrodomésticos tenha resultados positivos este ano, assim como o apresentado nos anos anteriores, mas com um potencial de crescimento de vendas ainda maior”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://ropo.com.br/