Como equilibrar as emoções com a reta final do Enem

* Por: DINO - 11 de outubro de 2022.

A menos de 40 dias para a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), os estudantes estão com o planejamento de estudos a pleno vapor. E, para aguentar essa maratona, é preciso cuidados que vão além dos livros e cadernos.

Por mais que o cronograma de estudos esteja definido, as revisões em dia e as dúvidas esclarecidas, para obter uma alta performance no exame, é necessário cuidar da saúde emocional.

Um estudo realizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e pelo Instituto Ayrton Senna apontou que um a cada três alunos apresentaram dificuldades para conseguir se concentrar nas atividades em sala de aula no período de retorno das aulas presenciais.

Já os que apresentam sentimentos de esgotamento, pressão e dizem já terem perdido o sono por conta das preocupações, somam pouco mais de 18%. Deste grupo, chegam a 13,6% os que afirmaram ter perdido a confiança em si mesmos.

A pesquisa foi feita com mais de 640 mil estudantes da rede estadual que cursam a 3ª série do Ensino Médio e Ensino Fundamental.

Tais sentimentos, acumulados do período extenso da pandemia e as aulas remotas, somados à pressão da chegada de provas importantes, exercem uma sobrecarga emocional nos jovens, fazendo com que a saúde mental esteja em pauta.

“Tem muita gente que acaba não dando tanto valor para a saúde mental e sabemos que, para conseguir ter o nosso corpo pronto para enfrentar não só a maratona no dia da prova, mas também a do preparo para elas, há a necessidade de tomar alguns cuidados e se atentar aos detalhes que podem fazer a diferença”, conta Zeid Sakr, professor especialista em vestibulares e parceiro da Plataforma AZ, que também pontuou dicas importantes para os jovens.

Alimentação

O equilíbrio começa com uma alimentação diária. Alguns alimentos ajudam o cérebro a assimilar o conteúdo e podem dar o estímulo necessário que o estudante necessita para a maratona de estudos. “Alimentos do complexo B possuem vitaminas B6 e B12. Elas são encontrados nos peixes, carnes, ovos, vegetais verdes escuros, castanhas e outros. É importante sempre procurar um profissional de saúde para um direcionamento voltado à cada necessidade”, diz o professor que também é diretor escolar na unidade SEB Lafaiete.

Válvula de escape

Para manter o equilíbrio, é importante ter uma atividade em que o estudante consiga liberar a energia acumulada. Assim o corpo se mantém em funcionamento e, isso pode fazer com que ele produza hormônios do bem-estar, aumente a irrigação cerebral e ajude na assimilação do conteúdo. “Fazer algum exercício físico, praticar yoga, meditar, entre outras atividades, são ações legais neste sentido. E quando falamos do praticar, não necessariamente falamos de todos os dias. Duas ou três vezes na semana, dentro da rotina, já são suficientes.”

Rotina e ambiente organizados

Fazer a gestão do tempo é essencial para conseguir cumprir o cronograma de revisão para chegar a um resultado satisfatório nas provas. E neste cronograma, segundo o especialista, é preciso levar em consideração os tempos destinados aos estudos, lazer, sono e descanso e ter limites reais do que é possível, ou não, cumprir. “Fazer a distribuição adequada do tempo que resta até a prova pode levar o aluno até à alta performance. E temos que lembrar também do espaço físico onde isso acontece. Ter um ambiente propício para estudar faz a diferença no entendimento do cérebro para focar naquele momento”.

Harmonia familiar

Estabelecer e respeitar os limites, sobretudo nesta reta final, é um fato que pode determinar o sucesso ao final da jornada. E, neste contexto, a participação da família e dos amigos pode ajudar, mas também precisa de limites saudáveis.

“Até que ponto a família pode interferir nas escolhas do estudante? Como os amigos podem participar do processo de preparação para o vestibular? É necessário delimitar regras, limites e colocar todos do convívio familiar a par da organização de estudos. Assim o tempo de cada um será respeitado e há também a preservação das relações, que se faz tão necessária para a saúde mental e bem-estar.” O especialista ainda ressalta que, em momento algum, a ajuda de um profissional deve ser deixada de lado.

Para ajudar o aluno em sua preparação, a Plataforma AZ está disponibilizando uma série de conteúdos gratuitos pelo site www.plataformaaz.com.br/enem e pelas redes sociais.