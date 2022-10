Fundo de participação faz aporte milionário em startup do setor condominial

* Por: DINO - 11 de outubro de 2022.

A Husina Group, fundo de participação localizado em Sorocaba, no interior de São Paulo, adquiriu, no início deste mês, participação da Villa Hub, startup do setor condominial detentora de um ecossistema digital que visa a conexão entre condomínios residenciais, comerciais, síndicos e administradoras.

A aquisição, de acordo com o CEO da Husina Group, Uziel Martins, vai permitir que o grupo esteja inserido em um mercado com potencial para exploração e modernização, considerando o segmento de atuação e as possibilidades tecnológicas existentes.

Com informações relativas à negociação, a ideia é investir o montante em expansão nacional e internacional. “Depois de mais de um ano de validação em um ambiente controlado, a ferramenta está pronta e em implementação em edifícios e complexos condominiais em todo o Brasil”, diz Gabriel Campodarve, CEO da Villa Hub.

Para saber mais, basta acessar: villahub.com.br