Gastos de brasileiros no exterior somaram mais de 1 bilhão

* Por: DINO - 11 de outubro de 2022.

Segundo levantamento realizado pelo Banco Central (BC) os gastos de brasileiros no exterior somaram US$ 1,1 bilhão em março deste ano. Mesmo diante desse alto valor, os gastos de brasileiros no exterior ainda não atingiram um patamar mais expressivo, acima da marca de US$ 1 bilhão.

As despesas com cartão de crédito de brasileiros no exterior representaram 55% do total de gastos em viagens internacionais em julho, contra a participação de 54,2% registrada no mês anterior. Enquanto os gastos totais cresceram 43% em julho deste ano em relação ao mesmo período de 2010, as despesas com cartão de crédito aumentaram 27%.

No entanto, os valores investidos para se hospedar podem se tornar uma grande preocupação financeira para os brasileiros, tendo em vista que, o alto IOF (6,38%) no cartão de crédito internacional ou ainda os custos impostos para as operadoras de turismo realizarem pagamento aos fornecedores, os gastos no exterior para pagar a hospedagem, acaba sendo maior do que o esperado.

“O custo para pagamento da viagem utilizando cartão de crédito internacional é muito alto, porque além da cotação (muitas vezes abusiva) o IOF de 6,38% cobrados no fechamento da fatura, quando um hotel recebe no cartão ainda existem os descontos cobrados pela adquirência (maquininha) de cartão que obviamente é repassado para o consumidor”, disse Marcelo de Castro, CEO da Efex.

Fato é que viajar pode representar não só a busca por novos ares e conhecimento sobre novas culturas, mas também pode significar a busca por sossego e conforto. Por esse motivo, ao planejar uma viagem, há quem não abra mão de escolher um bom hotel, é justamente por isso que a busca por esses serviços no exterior tem sido mais frequente entre as pessoas, no entanto, a forma de pagamento ainda pode ser um barreira que impede com o que os brasileiros economizem em sua hospedagem.

“É muito importante que os hotéis possam receber do cliente brasileiro via pix ou cartão de crédito local (sem a incidência do IOF de 6,38%). Porque a partir daí não existirá nenhum desconto para o fornecedor, o custo é zero pra ele lá fora, e ele recebe o pagamento em dois dias na sua conta bancária local. Ou seja, temos uma alternativa muito melhor para esse hotel poder receber dos brasileiros”, completou Marcelo.

As despesas de brasileiros lá fora também são reflexos de motivos como o nível de atividade econômica e o preço do dólar, usado nas transações internacionais. Custos com hotéis, por exemplo, são cotadas em moeda estrangeira. Com isso, quando o dólar está alto, os brasileiros acabam gastando mais com esses itens.

Para o Ministério das Relações Exteriores, é estimado que cerca de oito milhões de brasileiros viajam para o exterior todos os anos, por diversas razões, entre as quais turismo, viagens de negócios, seminários e eventos acadêmicos.