Investimento em mangueira para caminhão tanque garante segurança

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 11 de outubro de 2022.

Foram registradas 1.095 ocorrências de acidentes envolvendo cargas perigosas no Brasil só no ano de 2021, de acordo com um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos (ABTLP). O número representa um aumento de 156 acidentes em relação ao ano de 2020 (939 ocorrências). Ainda segundo a ABTLP, as ocorrências com líquidos inflamáveis lideram os registros, com 640 casos no ano passado.

Para segurança da população, alguns veículos, como os caminhões tanques, possuem legislação própria. Além disso, a condução também exige adequação da mangueira usada para abastecimentos.

O caminhão tanque é um veículo que tem capacidade de levar até 50 mil litros. Ele costuma ser utilizado para o transporte de líquidos a granel, como por exemplo, água potável, óleos vegetais, leite, entre outros produtos alimentícios. Porém, seu papel é fundamental para o deslocamento de combustíveis, como diesel, etanol e gasolina, além de produtos da indústria química. Sendo assim, a depender do tipo de carga, um imprevisto envolvendo esse automotivo pode resultar em acidentes fatais e ambientais.

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) estabelece regras rígidas previstas por lei, sob pena de multa para empresas que forem flagradas descumprindo suas recomendações. A resolução inclui a necessidade de uma Autorização Específica para circulação de Combinações de Veículos de Carga (CVC) com peso bruto superior a 57 toneladas. A condução também deve contar com kit de emergência, equipamentos de proteção individual e ter motorista com certificação no curso especialização para transporte de produtos perigosos, MOPP.

Já a mangueira para caminhão tanque desempenha um papel fundamental para os processos. De acordo com o CEO da fabricante de mangueiras e mangotes Maxxflex, o material precisa apresentar alta resistência ao tipo de substância que passará pela sucção e descarga. Por isso, é de extrema importância conhecer bem aquilo que está sendo transportado.

“Como o trabalho pode envolver o contato com produtos químicos e variações de temperatura, é recomendado o uso de mangueiras especiais, em borracha sintética e reforçada com fios anti-estáticos”, explica Daniel Rodriguez.

O especialista também chama a atenção para a compatibilidade dos terminais, que podem ser retos ou com punhos. Ele explica que o abastecimento do tanque pode ocorrer por Top Loading, quando o carregamento é realizado pela parte superior do caminhão ou então de pelo modo Bottom Loading, pela parte inferior.

“Com um encaixe adequado, a mangueira para caminhão tanque irá evitar perda de substâncias por desperdício ou evaporação. Além disso, este cuidado também serve como proteção para os profissionais que precisam manusear o canal de condução”, diz Daniel Rodriguez.