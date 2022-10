Compartilhe Facebook

13 de outubro de 2022.

Fundado em 2010 pela Universidade de São Paulo em conjunto com a Universidade de Sheffield e a Universidade do Porto, o [email protected] (Business and Innovation Network) é um dos principais encontros globais sobre práticas, tendências e oportunidades de inovação. A rede conta com mais de 4 mil delegados espalhados por 60 países e já marcou presença no Brasil em edições passadas.

A edição de 2022 será organizada pela FCJ Venture Builder, em colaboração com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), nos dias 18, 19 e 20 de outubro e terá como tema central “The Growth of Innovation Economy”. Para o encontro, estarão presentes a delegação internacional da rede [email protected], acadêmicos, representantes de corporações e organizações de fomento às startups, como parques tecnológicos, incubadoras, venture builders, entre outras.

“A colaboração entre a FCJ e a FEUP com a rede [email protected] demonstra o reconhecimento da importância da universidade como berço de inovações e geração de conhecimento”, explicou Flávia Guerra, diretora de expansão Europa da FCJ Venture Builder. “Estreitar essa ponte entre a academia e o mercado é dever de todos que participam da inovação. É um ponto que a FCJ defende. Isso beneficia a todos no ecossistema de inovação e empreendedorismo.”

Com o objetivo de conectar o universo acadêmico ao mercado, promover a troca de conhecimentos e criar oportunidades de parcerias e bons negócios entre os participantes, o [email protected] 2022 contará com palestras, debates e workshops durante os três dias de evento, a fim de gerar soluções para os novos desafios globais na era da inovação focando em áreas como biotecnologia, saúde, ESG e outras.

O [email protected] 2022 será realizado em locais diferentes: no Sesc Palladium, localizado na região histórica do centro de Belo Horizonte, e na SKEMA Business School, escola de comércio global localizada em cinco países. A participação é gratuita.

As inscrições e a programação completa estão disponíveis no site oficial do evento:binminas.com