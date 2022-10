HOPE 2022 discute novas terapêuticas na oncologia e na hematologia no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de outubro de 2022.

O IEP Hemomed, braço científico da Hemomed Oncologia e Hematologia, realiza até o próximo dia 21, a segunda edição do Hope, programa educacional destinado à atualização do corpo clínico. O evento terá como foco a troca de experiências clínica dos mais de 140 especialistas, entre oncologistas e hematologias, assim como suas subespecialidades, e contará com a participação de profissionais do Brasil e de outros países.

Sob a coordenação do hematologista Marcelo Bellesso, o Hope 2022 tem confirmada a participação de mais de 40 palestrantes, com experiência clínica e de pesquisa nacional e em países europeus, assim como nos Estados Unidos. “Além de promovermos a troca de conhecimento entre nossos pares que atuam no atendimento de quase dez mil pacientes oncológicos e onco-hematológicos por mês, criarmos a oportunidade para que tanto nossos saberes quanto de renomados especialistas possam apoiar o avanço da ciência de combate ao câncer”, afirma Bellesso.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil terá salto próximo de 60% no número de casos até 2040, quando 998 mil brasileiros devem ser diagnosticados com câncer a cada ano. Nesse mesmo cenário, o número de mortes deve aumentar em 95%, chegando a 476 mil óbitos anuais por câncer. “O estudo de novos tratamentos e a observação constante de casos clínicos se tornam cada vez mais fundamentais para que a ciência consiga respostas mais rápidas contra essas previsões pouco animadoras para a saúde da humanidade”, afirma Bruno Santucci, diretor Médico da Hemomed.

Novas drogas e tratamentos que já exibem resultados comprovadamente superiores farão parte dos apontamentos técnicos dos especialistas, assim como de suas observações sobre como os novos fármacos poderão contribuir efetivamente com melhores prognósticos no tratamento de vários tipos de câncer, a exemplo do CAR-T, tratamento que tem sido apontado como revolucionário para alguns tipos de leucemia.

Para os tumores sólidos, drogas superiores para os casos de câncer de mama, em especial o HER-2, também constam das observações esperadas para os seis dias de encontro e estudos médicos programados para o mês de outubro.

Time de Pesquisadores

O Hope se caracteriza como evento que reúne pesquisadores dedicados aos avanços da oncologia e suas subespecialidades. Do time da edição de 2022, constam nomes que exibem trabalho reconhecido na observação e no trato das patologias do câncer, a exemplo do Dr. Marcelo Corassa, oncologista e pesquisador do do A.C. Camargo Cancer Center; Dra Carolina Haddad, Coordenadora da Oncologia Torácica, Regional de São Paulo, Hospital Nove de Julho e do coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, doutor Renato S. Tavares.

As participações internacionais contam com o médico doutor Graham Collins, professor em Hematologia no Oxford Cancer and Hematology Centre e destacado pesquisador nas áreas de Hodgkin e linfomas não-Hodgkin de alto grau; doutor Max Mano, oncologista e professor associado na Academy of Leadership Sciences Switzerland; o oncologista, professor presidente Emérito do Departamento de Medicina Interna da Mayo Clinic em Rochester, Minnesota, doutor Morie Gertz; assim como o doutor Stefano Luminari, professor de Oncologia Médica da Universidade de Modena e Reggio Emilia, onde também é chefe da Unidade de Pesquisa de Linfoma, no mesmo hospital de pesquisa, na Itália. Também da Itália, participação confirmada do médico Tiago Costa de Pádua, oncologista Clínico e pesquisador no San Raffaele Hospital, Milão, Itália.

De Portugal, o evento receberá a participação da médica especialista em imuno-hemoterapia em Tecidos e Células do Council of Europe, Susana Roncon, também membro do European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) e atual diretora do Serviço de Terapia Celular do Instituto Português de Oncologia do Porto, Francisco Gentil, EPE. Outro destacado nome português é do médico José Mariz diretor do Serviço de Onco-Hematologia do IPO do Porto, em Portugal. Agenda completa do evento pelo site: https://hope.iephemomed.com.br, onde estão abertas inscrições gratuitas a profissionais e estudantes da saúde.