Cinco dicas de planejamento para testar na Black Friday 2022

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 14 de outubro de 2022.

O planejamento estratégico reúne um conjunto de ações integradas com o intuito de alcançar determinadas metas. Atingir ou superar os objetivos de crescimento, é o grande desafio de toda companhia, e algumas datas comemorativas podem promover essa tarefa, como a Black Friday, que neste ano será em 25 de novembro.

Segundo matéria da CNN Brasil em 2021 as vendas de e-commerce foram de R$ 4,18 bilhões em apenas dois dias de Black Friday, alta de 6% nas vendas digitais em relação a 2020. As vendas nessa data têm aumentado consecutivamente, com especialistas estimando que os números cresçam na Black Friday de 2022.

As estimativas de recorde de vendas na Black Friday 2022 são altas The Global De acordo com o estudo Payments Report 2022, o e-commerce brasileiro terá um crescimento anual de 18% até 2025.

A especialista de Marketing e Brand Manager da Sendinblue, Laura Parra, compartilha cinco dicas de planejamento estratégico para aproveitar o melhor da Black Friday: