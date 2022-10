Massagens terapêuticas ajudam no combate ao estresse

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de outubro de 2022.

Os sintomas da ansiedade e cansaço podem ser correlatos, visto que, muitas vezes, uma pode ser a causa da outra. Um indivíduo que sofre de ansiedade ou estresse frequente, tem em seu corpo uma quantidade significativa de hormônios de estresse, como o cortisol, o que pode levar ao cansaço e à insônia.

Entretanto, o que poucas pessoas sabem é que existem tratamentos terapêuticos que podem ser facilmente inseridos na rotina e melhorar significativamente a qualidade de vida, diminuindo até a necessidade do uso de remédios para essas situações.

Um exemplo desses tratamentos terapêuticos para o estresse e a ansiedade é a massagem. “As massagens podem ajudar a tratar várias desordens físicas e mentais, além de serem benéficas para corpo e mente”, relata Márcio Aono, coordenador técnico da rede de spa urbano Espaço Prana.

Técnica milenar para o tratamento do estresse

Essa técnica é utilizada em diversas ocasiões, como para o tratamento de dores crônicas, dores musculares, estresse, insônia, ansiedade, depressão, retenção de líquido e com finalidades estéticas.

Cerca de 70% da população ativa do Brasil já apresentou algum sintoma do estresse, de acordo com a Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse Brasil (Isma-BR).

Além do número de pessoas estressadas e da quantidade de indivíduos que estão consumindo medicamentos para ansiedade, também existe o fator da dependência medicamentosa, situação na qual o uso frequente pode trazer uma dificuldade muito grande em viver sem os fármacos.

Inclusive, nunca houve um número tão grande de pessoas que recorrem a medicamentos para aliviar os sintomas do estresse e da ansiedade. No ano de 2021, um levantamento do Consulta Remédios comprovou o aumento de 113% na busca por medicamentos indicados para o tratamento de insônia, ansiedade e depressão, em relação ao ano anterior.

“As massagens podem ser uma excelente alternativa para driblar os sentimentos negativos, diminuir o consumo de medicamentos e levar uma vida muito mais leve”, continua Márcio Aono.

Os benefícios da massagem que melhoram a qualidade de vida

As massagens podem melhorar a qualidade de vida através de mecanismos fisiológicos. A técnica promove analgesia, reduzindo ou até mesmo eliminando dores por completo, deixando a pessoa mais calma e despreocupada.

O corpo quando passa por uma sessão de massagem libera serotonina e endorfina, substâncias responsáveis por combater incômodos físicos e mentais e responsáveis também pela sensação de prazer e bem-estar.

“Aqueles que possuem uma rotina muito agitada podem usufruir de todos os benefícios da massagem em pouco tempo, já que algumas modalidades de massagem podem durar 15 minutos (no caso da quick massage). Uma sessão por semana pode ser o suficiente para diminuir as idas à farmácia”, diz Márcio Aono.

“Além disso, a massagem ajuda na prevenção de doenças, como depressão e ansiedade generalizada. As técnicas de massagem contribuem com o sistema imunológico e melhoram a saúde de maneira geral. Porém, é importante lembrar que, mesmo com as massagens, é importante passar por avaliação médica e seguir orientações personalizadas de acordo com os sintomas e o estilo de vida”, continua.

Tipos de massagem terapêutica que fazem sentido para a vida das pessoas que sofrem com estresse

Em muitas cidades do Brasil é possível encontrar spas que apliquem a técnica de massagem terapêutica, sendo este tipo de lugar o mais desejado para realizar as sessões.

“É preciso verificar se o local segue todas as normas adequadas e se os profissionais são realmente qualificados. Procure as redes sociais do local, veja os comentários e avaliações, veja se a estrutura é adequada e se os profissionais são realmente responsáveis. Isso é essencial para obter os efeitos positivos das massagens”, afirma Márcio Aono.

Entre as massagens terapêuticas, estão o Shiatsu, Pedras Quentes e Ayurvédica. São massagens que trazem benefícios além do relaxamento e possuem manobras e técnicas específicas que visam proporcionar saúde física e mental, além da sensação ampliada de bem-estar.

O Espaço Prana Spa está há mais de 16 anos no mercado e possui 5 unidades em São Paulo, onde realiza mais de 30 terapias e massagens terapêuticas.

Para mais informações: www.espacoprana.com.br