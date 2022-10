Precisão de exames é determinante para salvar vidas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de outubro de 2022.

Estudos apontam que cerca de 80% dos médicos usam como base exames laboratoriais para realizar a identificação de doenças, mas um dado da Organização Mundial da Saúde (OMS) chama atenção. De cada 10 pessoas 4 são prejudicadas nos cuidados de saúde primários e ambulatoriais. O diagnóstico incorreto está entre os principais erros.

Atualmente, 95% das doenças graves podem ser identificadas por meio de testes. Portanto, a realização de exames em laboratórios de excelência e certificados ganha importância.

A médica Luciana Dias, CEO do Transduson (Centro de Diagnósticos Avançado), fundado em 1990 e com a certificação ISO 9001 e acreditação ONA, explica que essas certificações mostram a qualidade do serviço prestado por qualquer laboratório. “É muito importante que o paciente esteja atento às condições do laboratório. Um diagnóstico preciso não passa apenas pela análise do médico, mas por um exame preciso também. Um diagnóstico precoce salva várias vidas. Aumenta a chance de cura no caso de doenças graves e a qualidade de vida durante o tratamento”, destaca.

A acreditação ONA, por exemplo, aponta que o centro de diagnóstico conhece profundamente os diversos processos que possam direta ou indiretamente afetar os pacientes, como, por exemplo: atendimento ao cliente, coleta de exames, preparo e identificação das amostras, transporte, realização dos exames, análise dos resultados e tecnologia da informação. Exames eficazes promovem a redução de custos médicos e evitam a perda de tempo com a realização de novas investigações.

Ainda segundo Luciana Dias, todo esse processo passa pela qualificação e treinamento constante das equipes. Além disso, a busca constante por tecnologia é outro fator importante para a qualidade dos resultados dos exames e precisão.

“Para alcançar esse patamar é preciso investir em a vários fatores. O primeiro deles é a busca por uma infraestrutura moderna e uma equipe capacitada. Portanto, a dica é ficar atento se o laboratório atende esses aspectos antes de escolher”, detalha a CEO, Dra. Luciana Dias.

Centros de diagnóstico no Brasil oferecem exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia, análises clínicas, anatomia patológica, raio x e densitometria óssea, por exemplo.

“O laboratório tem papel central na análise e na tomada de decisão do médico. Os testes laboratoriais produzem informações que determinam o que vai ser feito dali em diante”, finaliza Luciana Dias, CEO do Transduson.