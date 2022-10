Ópera de Arame recebe a 4ª edição do Curitiba+Fisio de 12 a 14 de novembro

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de outubro de 2022.

Entre os dias 12 e 14 de novembro a capital paranaense sediará a quarta edição do Curitiba+Fisio. O evento internacional voltado aos estudantes de fisioterapia acontecerá na Ópera de Arame – Vale da Música, um dos cartões-postais da cidade e visa promover a troca de conhecimentos na área de uma maneira diferenciada misturando informação, arte, cultura, além de oferecer certificados de 20 horas complementares. As inscrições podem ser realizadas em www.curitibamaisfisio.com.br

“Queremos oferecer uma experiência única na formação em fisioterapia. Por isso contamos com palestrantes especialistas, temas relevantes e muitas atividades práticas. É um evento com uma dinâmica completamente diferenciada de congressos acadêmicos porque também trazemos arte e cultura em toda nossa programação. Além disso, os participantes também recebem certificado de 20 horas complementares”, explica Luis Fernando Requião, profissional de fisioterapia e idealizador do evento.

Presença de personalidades do esporte

O evento que terá palestras e oficinas diversas com especialistas, que vão da osteopatia à robótica; Além disso, estarão presentes atletas que utilizam da fisioterapia em suas atividades para reabilitação como o campeão mundial de canoagem paralímpico Igor Tofalini e o lutador de MMA Wanderlei Silva. Eles irão compartilhar com o público suas experiências de reabilitação com o tratamento fisioterapêutico.

Para apresentar um pouco da programação do Curitiba+Fisio, no dia 22 de outubro acontecerá um pré-evento gratuito aos inscritos no evento. Basta acessar o site do Curitiba+Fisio.

Transmissão ao vivo: Curitiba+Fisio será o primeiro evento acadêmico de fisioterapia transmitindo ao vivo todas as palestras, onde todos os inscritos poderão interagir em tempo real com o público e com os palestrantes através da plataforma de gamificação que será usada no evento. A plataforma pode ser acessada em https://www.yazo.com.br/.

Breve histórico

Curitiba+Fisio acontece desde 2018, quando contabilizou mais de 700 participantes de 19 instituições de ensino superior. As edições de 2019 e 2020 contabilizaram aumento no número de instituições presentes. Já eram quase 50 delas, oriundas de diversas regiões do país, resultando em mais de mil. Em seu histórico foram diversas as inovações para envolver o público, tais como o aumento no número de palestras, além um workshop sobre fisioterapia intensiva, com 4 UTIs completas, sendo duas usadas para pacientes adultos e duas usadas para pacientes pediátricos, que oportunizaram aos participantes vivenciarem situações do dia a dia dos profissionais intensivistas.

Mais informações e inscrições: www.curitibamaisfisio.com.br

Local do evento: Ópera do Arame – Vale da Música, R. João Gava, 920 – Abranches,

Curitiba – PR

Redes sociais

Site:http://www.curitibamaisfisio.com.br

Instagram: @curitibamaisfisio

Facebook: curitibamaisfisio

YouTube: Curitiba Mais Fisio

