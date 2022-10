Estratégias de marketing digital são escolhas para crescimento de receita

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de outubro de 2022.

Quase 100% dos varejistas do Brasil já investem em, pelo menos, um canal de vendas no ambiente digital. Segundo estudo conduzido pela Totvs, compartilhado pelo site Mercado & Consumo, a partir do portal Terra, 94% dos varejistas do Brasil já apostaram em, pelo menos, um canal de vendas no ambiente digital.

Em paralelo, a Pesquisa Marketing Visão 360o, realizada pelo Mundo do Marketing em parceria com a TNS Research International, mostrou que 90% das empresas mundiais fazem investimentos em marketing digital, sendo a maior parte do Brasil (94%). Conforme a análise, 54% dos empreendimentos analisados são de pequeno porte (com até 99 colaboradores) e enxergam o marketing digital como algo indispensável.

Entre os negócios, grande parte disse que prefere terceirizar a atividade para especialistas e agências. De acordo com o sócio-fundador da Criattus Agência de Marketing Digital, o investimento de companhias do país é certeiro, já que estratégias de marketing digital, junto à gestão de negócios, podem melhorar o faturamento.

“Com as estratégias de marketing digital, conseguimos chegar aos clientes potencialmente bons. A grande questão é: a gestão desse negócio também precisa ser eficiente para que esse resultado gerado se transforme em uma crescente no faturamento”, disse. “Mesmo com os investimentos em ferramentas e estratégias assertivas, é preciso entender que não será somente o marketing digital que irá alavancar o seu faturamento, mas que ele fará parte de um processo”, acrescenta.

Marketing por dados é essencial para as empresas

Ainda sobre marketing digital, segundo dados da CX Trend 2022, a partir do portal Mundo Marketing, que contou com a participação de 2.109 pessoas acima de 16 anos de diferentes classes sociais em todo o país, 42% dos consumidores compraram algo on-line e escolheram retirar o produto em loja.

Esse é um modelo de compra novo, que mistura o on-line e o offline, mesclando o conforto, praticidade, economia e agilidade de cada canal. A análise, feita neste ano pela Allin, Social Miner e Opinion Box, consultou mais de 1.079 brasileiros de todas as regiões e classes sociais, apontando que 60% das pessoas consomem de forma híbrida em todas as lojas físicas e on-line.

Os resultados mostram que o novo consumidor possui comportamentos híbridos e jornadas que não são lineares, assumindo o centro da tomada de decisão de plataformas de compra e relacionamento com marca.

Com o novo cenário, a visão convergente dos processos de marketing, comunicação e venda, sejam pelos canais físicos ou digitais, mostram-se como um desafio de gestão para as empresas. “A separação entre compra on-line e compra física já não pode existir mais. As jornadas não são lineares, então as estratégias e maneira como as empresas moldam seus processos e se relacionam com os seus clientes também não pode ser”, diz a CEO e fundadora da No!box Marketing Lab.