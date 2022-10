Fluxo de caixa: o que é e como ele impacta os negócios

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de outubro de 2022.

Ter um negócio sustentável e lucrativo é o desejo de muitos empreendedores. Porém, há muito trabalho e controle a serem feitos para conseguir alcançar esse objetivo. E algumas ferramentas, como o fluxo de caixa, são cruciais para cuidar da organização das finanças. É a partir dele que é possível acompanhar todas as entradas e saídas de recursos das empresas.

‍O Ministério da Economia apontou em dados divulgados no “Mapa de Empresas“, em fevereiro deste ano, que mais de 1,4 milhão de negócios formais fecharam em 2021. Segundo especialistas, crise e falta de gestão estão entre os principais motivos. Isso prova que uma gestão financeira eficiente é determinante para o sucesso dos negócios.

Sem um fluxo de caixa eficiente não é possível calcular os recursos que entram e saem em qualquer empresa, independentemente do tipo, porte ou segmento. É muito importante entender como acompanhar as finanças de negócio porque isso significa garantia de lucro, o que é imprescindível para o crescimento e manutenção.

O caixa pode ser entendido como o instrumento ou local que guarda o dinheiro recebido nas vendas. Além de ser também de onde se retira este mesmo dinheiro para a compra de algum equipamento ou fazer investimentos. Nele estão registradas todas as movimentações da empresa e suas descrições, como compras de materiais, pagamentos de salário, pagamento de fornecedores e contas gerais até valores pagos por clientes, entradas de capital e rendimentos.

O fluxo é, então, o controle dessas saídas para que as entradas sejam maiores e, desta forma, gerem lucro. Isso pode não ser muito fácil quando o gestor analisa a entrada e saída de dinheiro de forma isolada e incorreta, se deparando com um lucro que não existe ou errando alguns fechamentos importantes.

O controle do fluxo de caixa do Financeiro garante a identificação de quanto e quando os recursos financeiros irão entrar e sair da empresa e se o negócio está financeiramente saudável. Com ele, o gestor tem o auxílio necessário para tomadas de decisões ao longo do tempo, com visões diárias, semanais e mensais.

Algumas das funcionalidades do Fluxo de Caixa do Financeiro são: descobrir se sobrará ou faltará dinheiro futuramente para cobrir gastos assumidos e previstos através de telas ágeis e intuitivas, possibilitando uma visão mais organizada entre as Contas a Pagar, Contas a Receber e as transferências entre contas; detalhar a situação de cada lançamento: a vencer, atrasadas, recebidas, a receber, pagas ou as que vencem no dia, semana, mês ou período que desejar; flexibilizar prazos de pagamentos aos clientes sem comprometer os compromissos financeiros do negócio, e planejar quando negociar um prazo maior com fornecedores.

E ainda, antecipar visões de quando recorrer a empréstimos e/ou financiamentos; filtrar a visualização dos lançamentos por categoria, centro de custo/receita ou fornecedor, assim como controlar contas bancárias individualmente ou em conjunto e visualização de relatórios do fluxo de caixa através de filtros inteligentes que auxiliam na busca da informação correta.

É muito importante conhecer todos os tipos de fluxo de caixa, suas características e aplicações específicas, pois assim saberá identificar qual é o melhor modelo para empresa, a cada momento, entre eles: fluxo de caixa direto, fluxo de caixa indireto, fluxo de caixa projetado, fluxo de caixa operacional e fluxo de caixa livre.

Marcelo Guerra, CEO da Fintera, dá algumas dicas para manter o controle financeiro em dia: “utilizar tecnologia e automatizar os processos financeiros. Isso diminui erros e elimina esquecimentos; realizar as provisões das despesas e receitas no financeiro (Contas a Pagar e Contas a Receber); importar o extrato bancário diariamente; resolver as duplicidades na importação do extrato; conferir os lançamentos importados na conta com o extrato bancário; se houver diferenças nos lançamentos procurar identificar o problema; apenas dar baixa no que realmente se concretizou, não colocar um lançamento como pago ou recebido caso realmente não tenha sido e realizar a conciliação dos lançamentos pagos e recebidos sempre para poder ter o saldo do fluxo de caixa atualizado.”

Esses são os primeiros passos para deixar o Financeiro pronto para uma eficiente gestão das finanças da empresa.

Para saber mais, basta acesse www.fintera.com.br.