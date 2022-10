O crescimento do setor de beleza impulsionado pelo marketing

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 18 de outubro de 2022.

O setor de saúde, beleza e bem-estar obteve um crescimento exponencial devido às ações de marketing, na internet, através de estratégias bem elaboradas, por conta da longevidade e aumento da preocupação com o corpo.

O setor tem experienciado um notável e comprovado crescimento ao longo dos anos. Segundo pesquisas realizadas pela Associação Brasileira de Franquias (ABF), o faturamento do setor de saúde, beleza e bem-estar cresceu 20,1%, comparando o segundo trimestre de 2022 com o mesmo período do ano passado, 2021. Ainda sobre esses dados publicados pela ABF, é possível notar que o setor está entre os três que mais expandiram, ficando somente atrás dos setores de alimentação e hotelaria e turismo.

Com este crescimento exponencial do setor, é fundamental entender as estratégias que impulsionam esse acontecimento. De acordo com o CEO da Markdigx, Marcelo Spinosa Oviedo, empresa especializada em marketing para franquias e redes, “estamos vivendo na prática essa expansão do mercado de beleza, e com isso cada dia fica mais claro para nós que para essas empresas se destacarem e venderem por especificidade no mercado digital é necessário que elas se tornem referência, mostrem autoridade no assunto, e isso só acontece se haver um planejamento estratégico com ações bem traçadas de marketing.”

Ainda segundo Marcelo, o público é exigente e tem hábitos que impactam nessas estratégias. “Foi possível notar através de estratégias bem elaboradas e direcionadas ao público-alvo que eles tinham hábitos e desejos específicos. E por isso, o marketing digital foi peça chave para impulsionar esse setor, já que através de campanhas de tráfego Ads é possível realizar ações segmentadas para diferentes públicos, o que gera maior assertividade, devido ao fato de ser ter um direcionamento de público, encontrando assim as pessoas que desejam aquilo e estão abertas ao produto.”

O digital também se destaca pela possibilidade de mensurar os resultados, pois toda ação online pode ser mapeada disponibilizando números exatos de cada campanha, por conta dessa possibilidade de segmentação, tem se observado maiores taxas de conversão e retorno sob os investimentos. O que obviamente impulsionou o faturamento do setor.

O crescimento dos segmentos de saúde, beleza e bem-estar é uma realidade, mas esse crescimento não está isolado com o avanço das estratégias de marketing digital, que estão sempre buscando atender as inovações e anseios do setor.