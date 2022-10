Restauração possui opções modernas e parecidas com o dente

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 18 de outubro de 2022.

Uma boa higiene atua de forma preventiva contra doenças dentárias, bucais e ainda reflete na saúde de todo o organismo. Um dos maiores problemas acometidos pela falta de cuidado com a saúde oral diz respeito às cáries, que são causadas pelo acúmulo de alimentos. E, quando elas surgem, só há duas opções: a restauração do dente ou sua extração.

Tratar o canal do dente ou extrair são procedimentos distintos, que deverão ser avaliados por um cirurgião dentista. O que irá determinar a escolha do procedimento é o grau de destruição da estrutura dentária e se a sua raiz está comprometida. Portanto, cuidar dos dentes deve ser uma questão de prioridade.

De acordo com a cirurgiã dentista Dra. Rosiene Brito, a restauração dentária é o tratamento indicado para acabar com a cárie e com a dor de dente, em alguns casos ela é necessária para devolver o formato do dente ou melhorar sua aparência. Porém, segundo a especialista, existem situações em que o processo cariogênico encontra-se muito evoluído causando fraturas e perda de grande parte da estrutura dentária, impossibilitando assim o tratamento restaurador e sendo necessária a extração do dente.

“O processo de extração dentária é feito sob anestesia local o que bloqueia qualquer sensação de dor durante o procedimento”, diz. A profissional explica que, “para aqueles mais ansiosos e com medo”, uma técnica que vem ganhando espaço a cada dia é o uso de sedação inalatória ou medicamentos via oral, que tem por propósito “acalmar o paciente” com o efeito do medicamento administrado.

O processo de restauração de dentes

Já a restauração, no entanto, é uma área da odontologia indicada para tratar não somente as cáries, mas também diastema, desgaste, bruxismo e, até mesmo, correção de cor. Para a cirurgiã dentista, é por meio de uma restauração que não só a cárie é removida, mas o “buraco” feito é preenchido por um material restaurador, que pode ser em porcelana, resina composta ou até mesmo amálgama.

“No geral, quando se trata de cáries, o processo começa com a limpeza da zona cariada. Em seguida, é realizada a remoção da cárie e colocação da resina por cima do dente, com o propósito de cobrir a região impedindo o surgimento de novas cáries”, explicou a especialista.

Além da saúde bucal, outro fator também a ser levado em consideração é a estética do sorriso. Tanto que os tratamentos restauradores evoluíram muito com o passar dos anos, trazendo opções mais modernas e mais parecidas com a estrutura dentária – antigamente, usava-se muito ligas de prata, mercúrio, o famoso “amálgama”, que era muito frequente sua utilização nos dentes posteriores.

