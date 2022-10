Segmento de locação de veículos apresenta retomada

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 18 de outubro de 2022.

As compras de veículos por parte de locadoras cresceram 85,4% no Brasil, na comparação entre os dois primeiros trimestres de 2022, de acordo com dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), obtidas junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Isso significa que, nos primeiros três meses do ano foram emplacados 78.578 automóveis e comerciais leves, enquanto no segundo trimestre o total de compras do setor saltou para 145.720 unidades.

Após a crise vivida no ano passado, na qual os prazos para a entrega de veículos por parte das montadoras podiam chegar a até seis meses, hoje, os prazos já diminuíram consideravelmente e os volumes de entrega vêm aos poucos se restabelecendo. Nos primeiros seis meses de 2022, a frota do setor de locação cresceu 6,3%, segundo a ABLA.

Estes dados reforçam o momento de retomada vivido por este segmento, que vê crescer não apenas o número de assinatura de veículos, como também de terceirização de frotas e de fusões e aquisições de empresas do setor. Isto é o que relata o especialista André Ricardo Vieira, que é CEO da consultoria de gestão para locadoras e concessionárias Solution4Fleet. “O mercado só não está maior porque o preço dos carros subiu demais e os juros de financiamentos ainda estão muito altos, especialmente para aqueles que não conseguem encontrar parceiros que ofereçam as melhores condições. Mas sabemos que, em algum momento, os descontos e a maior disponibilidade de veículos virão. Acredito que existe potencial para que o mercado cresça entre 10% e 20% nos próximos anos”, conta o executivo.

Ciente da acirrada competitividade existente no mercado de locação de veículos, Vieira reforça sua visão das tendências para o mercado de mobilidade nos próximos três anos.

1) Mudança de comportamento das novas gerações

Cada vez mais as novas gerações vão em busca de um modelo de consumo consciente e que tenha foco em otimizar as finanças, comportamento que favorece as diferentes modalidades de aluguel, seja por assinatura, por período ou, até mesmo, por hora. O carro passa a ser visto como serviço, sem a obrigação de lidar com as burocracias de um veículo próprio.

2) Tecnologia a favor do negócio

Uma das possibilidades da inovação é entregar um produto ou um serviço que já existe de uma maneira melhor, mais atualizada. E, nesse contexto, a tecnologia tem muito a ajudar. É ela que, por exemplo, ajuda a organizar o fluxo do negócio e as entregas para os clientes. Então, quem sair na frente com oportunidades que permitam agregar praticidade e eficiência para o dia a dia da equipe interna, de clientes e fornecedores, tende a lucrar mais.

3) Cliente mais interessado na experiência

Mais de 90% das 2000 pessoas entrevistadas em uma pesquisa da Opinion Box consideram a experiência um fator importante ou muito importante em um processo de compra. Porém, 77% do total acreditam que a maioria das empresas precisam melhorar a experiência que oferecem para os seus clientes. De acordo com dados do estudo, a experiência é tão importante que 82% dos respondentes gastam mais em empresas que oferecem uma boa experiência e 76% já deixaram de fazer uma compra por causa de uma experiência negativa.

“No geral, a expectativa é que, até o final de 2022, o setor de locação de veículos siga em ascensão, ainda que de maneira tímida. Em 2023 o mercado retoma um pouco melhor, mas somente em 2024 ele deve se equilibrar e voltar ao patamar que tínhamos em 2019. Por isso, este é um bom momento para as empresas do segmento irem aprimorando o negócio para atender às tendências mencionadas, que deverão vir com força total”, conclui Vieira.