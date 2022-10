Advogado Brasileiro recebe premiação “Leader By Vocation”

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de outubro de 2022.

Decorreu no dia 22 de setembro deste ano a premiação internacional “Leader By Vocation”. O programa que conta com o apoio da ONU, tem por objetivo selecionar, premiar e conectar entre si, as pessoas comprometidas e líderes carismáticos em vários campos, como economia, educação, artes, esportes, e no campo social, a comunicação para promover atitudes positivas e desenvolver sinergias das comunidades representadas.

Entre os premiados que receberam o título no evento que ocorreu na Polônia, estava o advogado brasileiro Thiago Barelli. O brasileiro foi indicado a 3 categorias, e foi premiado em 2 delas: Leader of Business (Líder de negócios) e Leader of social activities (Líder de atividades sociais).

Segundo Thiago, a concessão do título deve-se ao trabalho que junto ao seu sócio Laio Gastaldello, realizam no escritório internacional de advogados Barelli & Gastaldello, e F-Dreams – Business and Innovation, onde em conjunto realizam consultorias, cursos e desenvolvimento de negócios:

“Tive a honra de ser laureado com o título de Líder por Vocação, da Revista @whystory.pl apoiado pela @ONU, título este concedido em virtude da nossa atuação no Brasil e na Europa, no apoio ao empreendedorismo, a inovação e as organizações sociais. A indicação em 3 categorias já havia me deixado muito grato e ter sido laureado em 2 delas (business e social activities) com certeza é motivo de orgulho e demonstra, acima de tudo, que estamos no caminho certo.”

A indicação em 3 categorias do advogado, demonstra a importância de líderes jovens engajados e atentos as mudanças no mundo, para trazerem cada dia mais soluções que conectam pessoas e negócios.