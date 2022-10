Luiza Helena Trajano abre Congresso de Venda Direta

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de outubro de 2022.

Congresso Nacional de Vendas Diretas, que acontece no dia 20 de outubro, em São Paulo, contará gigantes do setor do empreendedorismo brasileiro

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza, abre, ao lado dos principais tomadores de decisão e executivos do setor do empreendedorismo brasileiro, o 3º Congresso Nacional de Vendas Diretas, que acontece na próxima quinta-feira (20.10), em São Paulo, que debaterá os principais temas ligados às tendências, futuro e comportamento dos consumidores e das novas gerações.

O evento, promovido pela Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), acontecerá no WTC Events Center, em São Paulo (SP), e debaterá as mudanças em um setor que passou por um grande processo de digitalização nos últimos anos, com mais de 50% dos empreendedores atuando via ferramentas digitais, como WhatsApp, internet e mídias sociais para promover e vender produtos.

Houve mudanças, também, em relação ao perfil da força de vendas do setor, com muitos jovens sendo atualmente atraídos para a atividade. Do total de empreendedores que atuam na área, os jovens de 18 a 29 anos totalizam 48,1% da força de venda, com um crescimento na quantidade de homens que revendem produtos, somando 42,2%.

“A digitalização do setor, aliada ao aumento de categorias ofertadas pelo canal, que inclui desde os tradicionais cosméticos e cuidados pessoais, até equipamentos e utensílios para casa, suplementos, vitaminas, vestuário, chocolates e muitos outros, é um dos motivos apontados para a atração de jovens”, explica a presidente da ABEVD, Adriana Colloca.

Tomadores de decisão e grandes executivos do setor já tem suas presenças confirmadas, entre eles Erasmo Toledo, vice-presidente de integração e expansão de negócios da Natura &Co Latam e presidente do Conselho Diretor da ABEVD, Cida Franco, diretora de vendas da Natura; Emerson Teixeira, diretor-executivo de gestão comercial da Avon, e Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza estará no painel de abertura. Veja a programação completa aqui.

Para Erasmo Toledo, o Congresso é um evento ideal para trocar experiências e conhecer novas propostas e profissionais do setor. “As empresas de venda direta precisam sempre adotar novas práticas e tecnologias. São empresas e empreendedores que não podem ficar desatualizados. E não há melhor forma de se atualizar do que em eventos como esse Congresso, que traz referências e especialistas para a troca de experiências”, afirma.

Os temas presentes na programação do evento estão ligados à tendências, futuro e comportamento do consumidor e das novas gerações, como por ex: estratégias e gerenciamento da digitalização, estratégias para entender a necessidade e aproximar o consumidor, liderança feminina em equipes de venda direta, além de debates para tornar a venda direta ainda mais atraente para quem precisa de oportunidades de empreendedorismo. Para finalizar o dia, o evento trará as avaliações de grandes executivos sobre o futuro da sociedade e do setor, seus desafios e oportunidades.

Durante o evento, serão premiadas empresas de venda direta com melhores projetos nas áreas de digitalização, inovação, excelência em treinamento e capacitação, excelência em incentivo e reconhecimento e impacto feminino, além de um profissional do jornalismo que escreveu sobre a venda direta.

Durante o evento, serão premiadas empresas de venda direta com melhores projetos nas áreas de digitalização, inovação, excelência em treinamento e capacitação, excelência em incentivo e reconhecimento e impacto feminino, além de um profissional do jornalismo que escreveu sobre a venda direta.

EXPO ABEVD 2022

Além do 3º Congresso Nacional de Vendas Diretas, será realizado simultaneamente a EXPO ABEVD 2022, uma exposição de empresas de vendas diretas de toda a América Latina. A entrada na Expo é gratuita e contará com estandes de diversas empresas e fornecedores, com palestras e cursos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para empreendedores do setor, falando sobre empoderamento feminino e dicas de vendas.

As empresas, ao exporem suas marcas, trarão uma experiência moderna e imersiva, mostrando aos interessados em empreender a possibilidade de avaliar diversas opções, conhecendo e testando produtos.

Os eventos serão abertos à imprensa, sendo necessário se cadastrar, informando o nome e veículo que representa com antecedência.

A ABEVD

A Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD) é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 1980 para promover e desenvolver a venda direta no Brasil, bem como representar e apoiar empresas que comercializam produtos e serviços diretamente aos consumidores finais. A entidade é membro da World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), organização que congrega as associações internacionais de vendas diretas existentes no mundo. Por isso, segue os códigos de ética implantados por suas filiadas, que representam mais de 70 países.