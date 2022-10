O slogan da nova campanha da Medprev é “O Outubro é Rosa, mas o luto é preto”

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de outubro de 2022.

O câncer de mama é um dos que mais matam mulheres no mundo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2020, mais de 2,3 milhões de mulheres do globo descobriram que estavam com este tipo de câncer, o que representa 24,5% de todos os tipos. No Brasil, em 2022, estima-se que ocorrerão 66.280 casos novos da doença que mais atinge o sexo feminino. E, neste Outubro Rosa, a Medprev lança campanha “O Outubro é Rosa, mas o luto é preto!” para alertar a sociedade sobre a real importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. O objetivo é alertar que nem todas as pessoas que lutam contra o câncer conseguem se curar, e que a prevenção é um fator determinante para a descoberta precoce da doença.

“Escolhemos o slogan ‘O Outubro é Rosa, mas o luto é preto!’ para mostrar que nem todas as histórias são de superação, e o quanto o tema é sério, pois só a prevenção e o diagnóstico precoce da doença podem ajudar a salvar vidas”, alerta a Head de Marketing da Medprev, Michele Alvino.

Campanha “O Outubro é Rosa, mas o luto é preto!”

A nova campanha será veiculada nas redes sociais da marca abordando histórias reais de pessoas que lutaram contra o câncer, mas que infelizmente não resistiram, para reforçar a importância do diagnóstico precoce da doença. A marca conta com a ajuda da Influencer Bia Frecceiro, de quem “emprestou” a frase da campanha, além de convidar os familiares dessas mulheres, contando suas histórias, e que mesmo realizando o tratamento, não sobreviveram. Essa ação visa reforçar o quanto é imprescindível que a doença seja descoberta no início para o sucesso do tratamento.

“Nossa campanha quer dar o tom de seriedade que essa doença merece. O câncer de mama mata todos os dias, são famílias perdendo mães, filhas, avós e tantas outras mulheres queridas. Até entendemos o otimismo das campanhas do Outubro Rosa, mas quanto mais campanhas de prevenção se parecerem com campanhas comerciais bonitas, menos será dada a importância que merece”, comenta Michele.

Ela ressalta ainda que muitas mulheres deixam de fazer seus exames preventivos anuais e muitos resultados de exames de imagem ficam nos laboratórios, porque elas não voltam para buscá-los, ou ainda não os levam ao médico para o diagnóstico. “E é essa consciência que precisa mudar para que não seja tarde demais”.

Ir ao médico regularmente previne o câncer de mama

Michele Alvino destaca que o intuito da campanha é fomentar a prevenção e alertar sobre a importância das consultas médicas regulares e realização de exames como a ultrassonografia das mamas ou mamografia, para identificar e combater sinais iniciais da doença. Mulheres acima de 50 anos devem redobrar os cuidados, pois quatro dos cinco casos acontecem depois dessa idade.

Para mais informações, basta acessar: https://medprev.online/

