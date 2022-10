Unesco Mil Aliance firma parceria com instituições brasileiras

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de outubro de 2022.

Organizações, privadas e não-privadas, de mais de 80 países concordaram em juntar forças e promover juntas mudanças através da Aliança Global para Parcerias em Alfabetização Midiática e Informação (AMI). Também chamada de UNESCO MIL Alliance.

O programa foi lançado durante o Fórum Global para Parcerias em Alfabetização de Mídia e Informação, que aconteceu no final de junho de 2013, em Abuja, na Nigéria. Idealizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Tem como principal objetivo promover uma grande cooperação internacional para garantir acesso à mídia e informação. Com o foco em:

Articular parcerias concretas para impulsionar o desenvolvimento e o impacto da AMI globalmente;

Permitir que a comunidade da AMI fale como uma só voz em certos assuntos críticos, particularmente no que se refere a políticas;

Aprofundando ainda mais a estratégia para que a AMI seja tratada como um conceito composto, fornecendo uma plataforma comum para redes e associações relacionadas à AMI em todo o mundo.

Para isso, a UNESCO capacita os cidadãos, incluindo crianças e jovens, com competências relacionadas à mídia, informação, etc. Possui parceiros por vários países, onde estão envolvidos com as ações da AMI. Dessa forma, ela busca impulsionar o desenvolvimento da AMI em oito principais áreas. Levando o acesso à informação para todos os cidadãos, com desenvolvimento de mídias, bibliotecas digitais, educação e aprendizagem para todos. Incluindo a preparação profissional, com foco nos grupos mais marginalizados da sociedade.

Junto com isso, a AMI busca o desenvolvimento econômico sustentável, protegendo a vida selvagem e conservando os recursos naturais. Assim, além de incentivar o aprendizado, o programa também promove parcerias entre as organizações membros. Dividindo entre elas experiências e cooperação.

Aqui no Brasil, diversas empresas já fazem parte dessa grande aliança em prol da mídia e da informação. Como universidades, institutos e associações. E, mais recente, o escritório internacional de advocacia B&G juntamente com a F-Dreams – Empresa de inovação e consultoria -, entraram nessa parceria com a UNESCO MIL Alliance. Expandindo o projeto ainda mais pelo território nacional.

Segundo o advogado Laio Gastaldello, sócio fundador do B&G e da F-dreams, celebrar essa parceria é acima de tudo uma oportunidade de compartilhar conhecimento e aprender com as experiências que o programa proporciona. “Nos sentimos honrados em firmar uma parceria com um programa que vai de encontro aos nossos valores. Nosso plano de negócio sempre foi acima de tudo sobre pessoas e como as conexões podem ajudar a mudar o mundo!”