Workshop on-line valoriza o professor de educação física brasileiro

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de outubro de 2022.

Escritor, advogado, jornalista, jurista, político e diplomata, Rui Barbosa já defendia, em 1883, a educação física nas escolas como fator para o desenvolvimento físico, mental, intelectual e social de crianças e jovens. Passados 115 anos, em 1998, a aprovação da Lei Federal nº 9696 regulamentou a profissão e criou os Conselhos Federal e Regionais de Educação Física. No século 21, em 2022, o investimento na formação dos educadores físicos vai além dos bancos acadêmicos. Com os avanços da tecnologia, congressos on-line oferecem novas oportunidades de ampliar conhecimento.

“O esporte escolar transcende os estímulos competitivos. Nas aulas de educação física são ensinados e vivenciados valores como responsabilidade, confiança, coragem, solidariedade, entre outros. Por isso, entendemos a necessidade de seguir investindo na formação e capacitação desses profissionais, a fim de assegurar a prática esportiva como ferramenta de transformação das pessoas e, consequentemente, da sociedade”, avalia Mariana Santos, Gerente de Marketing de Nescau.

Pelo segundo ano consecutivo, o Summit será um evento on-line e gratuito para profissionais e estudantes de educação física de todo o Brasil. Com objetivo de valorizar os educadores, levando conhecimento, formação continuada e abrindo espaço para discussão de temas relevantes do esporte, o evento está programado para esta quinta-feira (20) e contará com nomes como o técnico tricampeão olímpico José Roberto Guimarães.

Inscrições – Para participar, professores e estudantes devem se inscrever gratuitamente no site oficial do evento: liganescau.com.br/Summit. A transmissão será na mesma plataforma, na quinta-feira (20), a partir das 19h. Para dúvidas e mais informações, basta enviar um e-mail para [email protected].

Formado em educação física, José Roberto falará sobre sua experiência como treinador da seleção brasileira, cuja conquista mais recente foi a medalha de prata no Campeonato Mundial, sua metodologia vencedora e vocação como educador, citando o trabalho de renovação esportiva desenvolvido por ele na cidade de Barueri. Ele participará de um painel no formato de bate-papo intitulado “Orgulho do que eu faço”.

A parceira de José Roberto Guimarães será Jaqueline, bicampeã olímpica. Atualmente, Jaque integra o time de apresentadores do podcast Banca Braba, onde divide bancada com nomes como o humorista Thiago Ventura. Ela se define como creator lover e tem atuação representativa nas redes sociais, com 1,7 milhão de seguidores do Instagram, mais 1,3 milhão no TikTok e outros cerca de 500 mil no Twitter.

Tem mais – Além de Zé Roberto e Jaqueline, o Summit contará com mais dois painéis. No “Conexão do esporte com a sociedade”, os convidados são Diogo Silva, ex-atleta olímpico de Taekwondo e Mizael Conrado, bicampeão paralímpico de futebol de cegos e presidente do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). “Conexão do esporte com a saúde” é outro tema, que será abordado pela médica Ana Escobar, pediatra e comunicadora de saúde. A apresentação geral ficará a cargo de Cezinha, locutor de eventos esportivos e sociais.