Outubro Rosa: parceria alerta para a conscientização do câncer de mama

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de outubro de 2022.

O câncer de mama foi apontado pelo Inca (Instituto Nacional de Câncer) como a principal causa de morte em mulheres em todas as regiões do país, com exceção da Norte, onde há a prevalência do câncer de colo do útero. Indicativos do Ministério da Saúde apontam que, em 2021, uma média de 50 pessoas vieram a óbito por conta da doença. Neste panorama, ganham destaque movimentos internacionais de conscientização como o Outubro Rosa com o objetivo de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença

Há alguns anos, o movimento tem recebido o apoio da iniciativa privada. Exemplo disso, há seis anos a Evino – maior e-commerce de vinhos da América Latina -, se une à Instituição Américas Amigas a cada mês de outubro. Com o nome “Outubro com Rosé”, a ação ocorre entre os dias 13 a 31 deste mês, período em que, a cada vinho da categoria que for vendido pelo site da marca, R$ 5 serão revertidos para a ONG.

A Américas Amigas é uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e Entidade Promotora dos Direitos Humanos que combate o câncer de mama. A iniciativa é resultado de uma união entre o Brasil e os Estados Unidos que busca difundir informações sobre o câncer e auxiliam com o processo que vai desde o diagnóstico ao tratamento.

Segundo Andrea Pereira, presidente da Américas Amigas, a parceria tem contribuído com recursos que são direcionados ao Programa Américas Amigas de Doação de Exames de Detecção e Diagnóstico do câncer de mama. “Graças aos valores já recebidos, cerca de 3 mil mulheres em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil puderam fazer seus exames gratuitamente”.

Mafe Trentini, Head de Marketing do Víssimo Group, afirma que todo o grupo fica satisfeito em apoiar um trabalho como o realizado pelo Américas Amigas. “É uma das formas como encontramos de contribuir com o público feminino, com o olhar voltado para a saúde preventiva”, comenta Trentini.

De acordo com os organizadores, o trabalho ocorre em todo o território nacional com a promoção de atividades pela queda da mortalidade por câncer de mama e disponibiliza de instrumentos de conscientização, prevenção, detecção e diagnóstico precoce da doença para a população em situação de vulnerabilidade social.

Desde sua criação, em 2009 até hoje, a Américas Amigas já doou 23 mamógrafos para 13 estados brasileiros. Em parceria com o Hospital do Câncer de Patrocínio Dr. José Figueiredo (MG), a ONG tem levado, por meio de uma unidade móvel, a oportunidade da detecção precoce do câncer de mama às mulheres de diversos lugares do Brasil. O diagnóstico precoce da doença aumenta as chances de cura em até 95%.

Prevenção é o melhor remédio

A OMS (Organização Mundial da Saúde), o Ministério da Saúde e o Inca recomendam que mulheres de 50 a 69 anos façam mamografia a cada dois anos caso não tenham sintomas ou histórico familiar do câncer de mama.

Para a SBM (Sociedade Brasileira de Mastologia), por sua vez, é importante fazer o exame a partir dos 40 anos. Para indivíduos com casos de doença na família, a idade indicada cai para os 25 anos quando há parente de primeiro grau, como mãe ou irmã.

O Inca, para finalizar, alerta que, segundo estudos, o consumo excessivo de álcool pode contribuir para o aparecimento da doença, portanto é necessário não só ter cuidado quanto à ingestão de bebidas como também contar sempre com acompanhamento e recomendação médicas.

Para mais informações, basta acessar: www.evino.com.br