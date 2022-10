Biossegurança é fator relevante na rotina dos brasileiros

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 20 de outubro de 2022.

A biossegurança nada mais é que medidas que orientam a proteção do trabalhador e também de pacientes, em hospitais e clínicas. Além disso, pode afetar vida de pessoas comuns, como por exemplo, o famoso caso do acidente do Césio-137 em Goiânia, cujo material radioativo foi descartado de forma irregular no lixo de um hospital, e acabou indo parar no ferro velho, contaminando várias pessoas. Esse foi um exemplo claro da falta de biossegurança, pois se o lixo radioativo fosse descartado de forma correta, não aconteceria essa catástrofe.

Além de proteger os trabalhadores, pacientes e demais pessoas, a biossegurança serve para minimizar os riscos, orientando o uso dos equipamentos corretos e protocolos de higienização para expor menos as pessoas a riscos biológicos e químicos. Para isso existem algumas normas como uso de equipamentos proteção, uso de jalecos, higienização das mãos, descarte de lixo hospitalar, vacinação, entre outros protocolos.

Com as normas e protocolos de biossegurança seguidos corretamente, ocorre redução nos riscos de segurança para os trabalhadores, menos acidentes em laboratórios, preservação do meio ambiente e da sociedade, pois o lixo hospitalar que pode levar pessoas a se contaminarem é descartado corretamente.

Outro papel da biossegurança na saúde pública é por exemplo o isolamento social, que serve para evitar a contaminação e propagação de doenças. O exemplo mais recente é o do coronavírus (Covid-19), que foi classificado como uma pandemia, e nessas situações, o protocolo e as normas de segurança da biossegurança são de suma importância.