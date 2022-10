Como se dá o processo de aquisição e expansão de franquias?

Compartilhe Facebook

20 de outubro de 2022.

O segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar – que concentra, entre outros nichos, o setor de odontologia – ganhou destaque entre as áreas com maior faturamento no primeiro trimestre de 2022, com 13,4%, logo atrás de Moda (13,5%), e à frente dos segmentos de Casa e Construção (9,3), Foodservice (9,1%) e Alimentação – Comércio e Distribuição (7%). O dado faz parte da mais recente Pesquisa de Desempenho do Setor de Franchising da ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Segundo o balanço, de modo geral, o setor de franquias registrou alta de 8,8% no primeiro trimestre de 2022 em comparação ao ano anterior – o quarto período de altas consecutivas. De acordo com a ABF, a receita do setor avançou de R$ 39,881 bilhões para R$ 43,380 bilhões.

Além disso, o levantamento identificou o acréscimo de 2.771 operações de franchising no país, totalizando 173.770 operações. A análise foi realizada entre os dias 5 de abril e 6 de maio de 2022.

Lucas Romi, sócio e vice-presidente de expansão e novos negócios da Odontoclinic, franquia de clínicas odontológicas, afirma que o bom resultado do setor de odontologia, dentro do segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar, chama a atenção de empreendedores para o processo de aquisição e expansão de uma franquia.

Ele conta que o procedimento de expansão no franchising ocorre de duas formas, sendo que a primeira acontece quando a pessoa já é franqueada de alguma marca. “Neste momento específico, o negócio atinge um bom momento de maturação e tanto a franqueadora quanto o franqueado percebem que chegou a hora de aumentar o número de unidades e explorar um novo local da mesma cidade ou ainda de uma cidade vizinha”.

O segundo momento, prossegue Romi, ocorre quando o franqueado atinge capacidade para se tornar um multifranqueado, ou seja, ter muitas unidades de franquia e dominar vários territórios com o negócio.

“Um terceiro ponto que pode ser explorado, exclusivamente para os dentistas, ocorre quando o profissional já possui uma clínica odontológica, mas, por falta de processos, gestão estruturada, dentre outros motivos, não consegue crescer o faturamento e crescer o negócio. Portanto, geralmente, esse é o momento de procurar uma franqueadora que tem todos esses pontos muito bem alinhados e adquirir uma franquia”, afirma.

Clínica “tradicional” X Clínica franqueada

Segundo o especialista, a abertura de uma franquia odontológica apresenta particularidades em relação à abertura de uma clínica tradicional, e a principal é que o mercado possui condições para crescer de forma exponencial.

”Por um lado, existe toda uma demanda de mercado e, por outro, franqueadoras, como a Odontoclinic, que podem oferecer todas as condições para entregar um modelo de negócio seguro e rentável”, explica Romi. “Ao usar uma determinada marca, já famosa e respeitada, como uma franquia, você terá mais facilidade para encontrar novos clientes, fechar parcerias locais e gerar lucro com a franquia odontológica”, acrescenta.

Para o sócio e vice-presidente de expansão e novos negócios da Odontoclinic, é neste momento que ocorrem as principais diferenças entre empreender dentro ou fora do modelo de franquias. “A franquia vem com três pontos principais: uma marca conhecida, processos estruturados e validados, além do apoio da franqueadora – elementos que podem ser determinantes para o sucesso do negócio”.

Para concluir, Romi observa que, considerando o crescimento das franquias odontológicas, não é surpresa ver como a odontologia dá dinheiro em todos os formatos. No entanto, para ser bem-sucedido nesse modelo é importante encontrar a franquia certa.

“Neste caso, é bom consultar a opinião do público, e pesquisar em ferramentas como o Reclame Aqui é fundamental. Também é necessário verificar o índice de sucesso dos franqueados, a inovação e a tecnologia, pois soluções como um sistema de gestão oferecem um grande apoio aos franqueados”, conclui Romi.

