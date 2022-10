Crescimento de empresa de Ad Tech é reconhecido pelo ranking Globe and Mail

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de outubro de 2022.

O Brasil marcou presença no relatório de negócios de 2022 do Globe and Mail, um ranking elaborado por um dos maiores jornais do Canadá que classifica as empresas canadenses em crescimento de receita em três anos. Pela terceira vez, o relatório reconheceu a evolução da MonetizeMore, empresa de Ad Tech sediada no país norte-americano, com forte atuação em mídia programática na América Latina, sobretudo no Brasil.

Segundo o Programa Top Growing Companies do Canadá, a MonetizeMore está em 144º lugar, em uma lista de 430 empresas, com uma taxa de crescimento de três anos de 321%, totalizando um faturamento de 25 milhões de dólares em 2021. Para o cenário da mídia programática brasileira, o crescimento de empresas de monetização de anúncios é significativo, já que permite o aquecimento da economia local.

A evolução da empresa vai ao encontro do aumento do investimento feito em mídia programática nos últimos anos pelo mercado brasileiro. Para 2023, segundo dados do Statista, estima-se que 83% dos valores investidos em mídia digital no país — algo em torno de 10 bilhões de dólares — sejam negociados via meios programáticos, ou seja, de forma automatizada, sem interferência humana.

Esse cenário coloca o Brasil em posição bastante competitiva no cenário mundial estando atualmente no top 10 países com maior investimento em mídia programática per capita, com média de 7 dólares em anúncios por pessoa, conforme explica Gabriel Antoun, diretor de vendas da MonetizeMore.

“Isso dá para gente um terreno extremamente fértil, o Brasil está crescendo muito. A distância entre a valoração do que acontece nos Estados Unidos, que é um mercado desenvolvido, e o Brasil está se estreitando cada vez mais. Os valores unitários de CPM no Brasil estão subindo de uma forma muito vantajosa, então é um momento muito propício para quem quer adentrar nesse mundo”.

Lançado em 2019 pelo The Globe and Mail, o programa Top Growing Companies do Canadá classifica as empresas canadenses privadas e públicas participantes em crescimento de receita de três anos. A lista completa dos vencedores de 2022 e a cobertura editorial que a acompanha são publicadas na edição de outubro da revista Report on Business.

“Em um mundo incerto, as histórias de sucesso das empresas marcadas na lista deste ano da revista Report on Business das principais empresas em crescimento são um farol de otimismo”, diz Phillip Crawley, editor e CEO do The Globe and Mail.

A MonetizeMore, fundada em 2010 é uma empresa de tecnologia de anúncios e mídia programática em rápido crescimento, com uma equipe de mais de 220 pessoas na América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. A empresa gerencia hoje a receita de anúncios de 1500 editores em 40 países através de sua plataforma de gerenciamento, chamada PubGuru, incluindo também uma ferramenta de combate ao tráfego inválido, o Traffic Cop.

Além de fazer parte do relatório da Globe and Mail pelo terceiro ano consecutivo, a MonetizeMore também obteve outros reconhecimentos, como integrar a lista do The Financial Times (FT) como uma das empresas de maior crescimento nos Estados Unidos em 2022. Em 2021, a empresa também foi premiada com o Google Certified Publishing Partner Summit 2021 por seu atendimento ao cliente e desempenho comercial, em geral.

Presente no mercado desde 2010, a MonetizeMore veio ganhando espaço no Brasil como uma plataforma de Ad Ops que os brasileiros têm contado para resolver problemas de otimização de anúncios, proteger seus sites do Tráfego Inválido e escalar a receita de anúncios.