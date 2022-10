Mulheres empreendedoras movimentam o Marketing Digital

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 20 de outubro de 2022.

Diagnosticar problemas ou dores de um mercado se torna cada vez mais parte da rotina dos empresários, mas para alavancar e manter a empresa no mercado atual, é necessário contar com estratégias de marketing digital. De acordo com o SEBRAE, empreendedorismo tem a ver com “investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade”. Aquela inovação, que pode estar relacionada a um projeto, um negócio ou um movimento capaz de transformar.

Segundo UOL, atualmente as mulheres representam 37% dos empreendedores brasileiros. Já de acordo com o IBGE, o número de empresárias cresceu 29% entre 2015 e 2021, enquanto o de empresários homens só aumentou 16%.

Para a empresária Tarsila Moratelli, CEO da TriLike, “As mulheres estão cada vez mais avançando e tomando conta do mundo dos negócios. Principalmente no meio digital”. E onde o Marketing Digital entra nisso?

A cada dia que passa, pessoas pesquisam e compram pela internet. O mundo está online e as empresas e negócios precisam encontrar formas de se inserir e se relacionar com os clientes neste ambiente. Assim, o marketing digital surge para criar e aplicar estratégias de promoção de empresas e produtos no meio digital.

Segundo Tarsila Moratelli: “No Brasil, não faltam histórias para nos relembrar como as mulheres empreendedoras podem ser exemplos de talento, inovação, foco e motivação no marketing digital, como Nathalia Arcuri, Luiza Trajano e Camila Farani.”

Tarsila Moratelli ainda deixa 5 dicas fundamentais para mulheres que desejam empreender: “Antes de tudo, conheça o mercado em que deseja atuar. Faça um planejamento antes de começar. Aprenda sobre administração, finanças, vendas, marketing e gestão. Conte com outras mulheres. O networking é importantíssimo. Prefira um negócio digital. Os custos são menores e o alcance é muito maior.”