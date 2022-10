ONG internacional lança nova identidade e passa a atuar como Generation Vegan

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de outubro de 2022.

Depois de três anos trabalhando como Million Dollar Vegan, a organização internacional lança nova marca e reposiciona sua identidade como Generation Vegan (GenV). Mais do que um novo nome e site, essa é uma mudança fundamental na forma de como a ONG pensa, se comunica e opera.

O grupo, que é mais conhecido pela campanha que ofereceu US$ 1 milhão ao Papa Francisco para adotar o veganismo durante a Quaresma, afirma que os últimos dois anos de trabalho coordenando seus projetos de Alimentação Solidária em 24 países catalisou essa transformação.

A CEO da Generation Vegan, Naomi Hallum, explica a mudança: “A Million Dollar Vegan começou como uma campanha relâmpago e não foi criada para a longevidade. Conforme trabalhamos distribuindo alimento para diferentes comunidades ao redor do mundo, pudemos ver que nosso nome, marca e abordagem não ressoavam em muitas regiões e nem refletiam tudo o que fazemos e acreditamos. Para alcançar um mundo vegano, precisamos ter mais abertura e receptividade a diversas comunidades, mantendo nossa abordagem caracteristicamente ousada e criativa. Como Generation Vegan, queremos promover união, disrupção e transformação para ajudar a impulsionar nosso movimento e mudar o mundo”.

A Generation Vegan planeja aumentar significativamente sua produção e publicação de vídeos inspiradores nos seus canais de mídia social. Eles tornarão públicas histórias impactantes ainda não contadas, compartilharão trajetórias emocionantes de interesse humano e revelarão os impactos ambientais, de saúde e éticos da indústria pecuária.

Ativistas de diversas partes do mundo serão convidados a compartilhar suas experiências e perspectivas no movimento vegano. Nas próximas semanas, a organização deve publicar entrevista com a ativista Luisa Mell sobre o resgate do bezerro Benjamin, salvo dos incêndios no Pantanal em 2020, além de um bate-papo que fizeram com a multiartista e drag queen Leyllah Diva Black, que ofereceu sua voz para o vídeo de lançamento da nova marca. Ativistas internacionais também serão retratados, como a fundadora do grupo estadunidense Vegans for Black Lives Matter, Gwenna Hunter.

Para ajudar a orientar e apoiar as pessoas em sua jornada vegana, a Generation Vegan lançou cinco novos programas gratuitos de transição para o veganismo, cada um adaptado às questões mais importantes para cada participante. Estes conteúdos foram disponibilizados no site GeracaoV.org e estão disponíveis em vários idiomas (inglês, espanhol, português, francês e italiano).

Além disso, os eventos de Alimentação Solidária continuam. Depois de ter atingido a meta de distribuir mais de um milhão de refeições, a ONG continuará coordenando iniciativas globais de distribuição de alimentos para apoiar diferentes comunidades, fortalecer laços e mostrar como a comida vegana pode ser saborosa e nutritiva.

A nova organização também planeja continuar lançando campanhas Million Dollar Vegan para levar informações sobre veganismo a um público mais amplo possível, ao mesmo tempo que pressiona os tomadores de decisão a agir em benefício das pessoas e dos animais.

Naomi Hallum lembra: “Para o bem dos animais, do nosso planeta e nosso futuro, o movimento vegano precisa crescer rapidamente, por isso queremos desempenhar nosso papel na criação de uma força global poderosa para a mudança. A Generation Vegan é para todas as pessoas. Se você acredita em um mundo compassivo em que os animais não são machucados, o planeta prospera, o acesso a alimentos nutritivos é garantido e nossas escolhas alimentares não custam os lares, meios de subsistência, bem-estar ou vidas de outras pessoas, você faz parte dessa geração ousada e transformadora”.