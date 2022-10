São Paulo terá oficinas gratuitas para cultivadores de orquídeas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de outubro de 2022.

O Festival de Orquídeas promovido pela rede Shopping Garden trará de 21 a 30 de outubro, diversas espécies de orquídeas, em uma exposição gratuita em São Paulo. O evento também contará com duas oficinas, abertas ao público, sobre como cultivar e montar pequenos orquidários verticais ou horizontais.

Quem participar das oficinas conhecerá um pouquinho mais sobre as plantas pertencentes à Família Orchidaceae, suas características, os principais gêneros e espécies, manuseios e cuidados que se deve ter ao plantá-las. O orquidófilo responsável pelo conteúdo, Marcos Campacci, também abordará as técnicas e cuidados básicos para o cultivo das flores, as ferramentas, vasos adequados, os tipos de substratos, adubos, a quantidade de luz necessária para as flores, dicas de como montar um pequeno orquidário, seja vertical ou horizontal, em ambiente externo ou interno, casa, apartamento ou escritório.

No evento, Campacci também tirará dúvidas e analisará as espécies doentes levadas pelos cultivadores, dando dicas sobre os cuidados necessários para a recuperação das plantas.

As oficinas gratuitas serão realizadas no Shopping Garden Tatuapé, no dia 22 e no Shopping Garden Sul, no dia 23 de outubro, ambas às 10h. Para participar é necessário enviar a solicitação de inscrição para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp (11) 95582-1650.

Serviço:

Festival de Orquídeas

Data: 21 a 30 de outubro

Onde: Shopping Garden Sul e Shopping Garden Tatuapé

Horário: das 9h às 17h30 (de sexta a domingo)

Shopping Garden Tatuapé – Oficina de Orquídea I

Data: 22 de outubro

Horário: 10h

Endereço: Av. Salim Farah Maluf, 2211

Inscrições pelo whats: (11) 95582-1650 ou por e-mail: [email protected]

Shopping Garden Sul – Oficina de Orquídea II

Data: 23 de outubro

Horário: 10h

Endereço: Av. dos Bandeirantes, 5900

Inscrições pelo whats: (11) 95582-1650 ou por e-mail: [email protected]