Sucos ganham novas embalagens e canudos de papel

* Por: DINO - 20 de outubro de 2022.

Para modernizar a sua linha de sucos e reafirmar o compromisso com o meio ambiente, a multinacional japonesa Yakult acaba de lançar as novas embalagens Slim Leaf da bebida com extrato de soja Tonyu, do Suco de Maçã Yakult e da bebida láctea fermentada Yodel. O formato de vinco na frente visa permitir melhor manuseio, abertura e facilidade no consumo por pessoas de todas as idades. Além disso, o vinco tem como objetivo possibilitar a comunicação dos benefícios centrais do produto e se adequar ao que existe de mais moderno atualmente no mercado.

Para adequar a linha de produção no Complexo Industrial localizado em Lorena (interior de São Paulo) à nova tecnologia, a Yakult adquiriu uma máquina modelo A3/Speed Line, que substitui o canudo de plástico por papel e permite maior variedade de caixas de embarque – o que visa facilitar o armazenamento e o transporte dos produtos para as grandes redes de varejo. “Essa modernização na linha dos sucos da Yakult tem como foco oferecer uma embalagem mais prática e moderna para os consumidores brasileiros”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

Desenvolvidas pela Tetra Pak, as embalagens cartonadas Slim Leaf – que ganharam esse nome porque lembram uma folha estreita – são produzidas com papelão adequado para reciclagem, procedente de florestas que possuem o certificado do Forest Stewardship Council™ (FSC) – que garante um manejo responsável da matéria-prima. Além disso, as embalagens permitem economia de espaço, redução do peso e melhora da eficiência do transporte.

Formadas por seis camadas de proteção compostas por papel, plástico e alumínio, as embalagens são responsáveis por preservar o alimento, impedir a entrada de oxigênio, luz e umidade, e conservar o sabor, a qualidade e os nutrientes dos produtos, sem a necessidade do uso de conservantes – o que atende às especificidades dos sucos da marca Yakult, todos sem conservantes. As novas embalagens com canudos de papel estarão disponíveis nos pontos de venda na medida em que as antigas forem sendo comercializadas.

Segurança e reciclagem

O processo de envase das embalagens dos sucos da Yakult é 100% asséptico e elimina qualquer contato com o ambiente externo, garantindo a proteção do alimento e a segurança do consumidor. No pós-consumo, as embalagens podem ser direcionadas para reciclagem, dando origem a novos produtos como telhas, pisos, móveis, jogos americanos, bolsas e cadernos, entre outros.

Mais informações

O Leite Fermentado Yakult completa 87 anos em 2022, e a Yakult mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano. Para outras informações, basta acessar o site ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial e [email protected]