Centenas de negócios de impacto participam de prêmio

* Por: DINO - 21 de outubro de 2022.

Mais de 20 mil usuários da plataforma participaram da primeira fase do Prêmio Impactos Positivos de 1 a 30 de setembro, somando 16.992 votos entre os 265 inscritos. A nova etapa vai até o dia 31 de outubro e destaca apenas três negócios de cada categoria, reunindo 18 finalistas. Para participar da votação, é só acessar www.impactospositivos.com, fazer um cadastro e escolher os preferidos nas categorias disponíveis. Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de premiação, que acontecerá no dia 30 de novembro.

Os projetos de 15 estados e o Distrito Federal aguardam os votos da sociedade civil para fomentar o ecossistema de impacto e dar ainda mais visibilidade para todas estas ideias que transformam. “A quantidade e a variedade de projetos inscritos mostram que os empreendedores brasileiros estão buscando cada vez mais desenvolver negócios de impacto. Esperamos que o Prêmio Impactos Positivos, ao dar visibilidade ao que vem sendo feito por esses empreendedores, inspire outros a seguir o mesmo caminho, contribuindo para a superação de muitos dos desafios existentes hoje no Brasil”, comenta Gisele Abrahão, idealizadora do prêmio.

Os negócios de impacto que estão na categoria ideação (dando os primeiros passos, mas sem formalização) seguem o seguinte ranking no momento: Luiz Antonio Goi Junior (Eusébio, Ceará); Mocambo Avicultura Naturalizada (João Pessoa, Paraíba); Rede de Empreendimentos Juntos Brasil (Santo André, So Paulo); Hey Ciência (Cariacica, Espírito Santo); Rebbú (São Paulo, São Paulo); Jo+ Absorvente Dérmico (Salvador, Bahia); Nordesteplace (Sobral, Ceará); Horta Urbana Social ênfase em empreendedorismo (São João do Meriti, Rio de Janeiro); Carbon – The Human Element (Rio de janeiro, Rio de Janeiro); Lixo Xiki (Barcarena, Pará).

Em operação (empresa já formalizada, com faturamento e modelo de negócios validados) estão assim: Acmella Beauty (Macapá, Amapá); Biocápsulas Sustentáveis – Transformando Resíduos em árvores (Nova Odessa, São Paulo); Amor Guarani (Santos, São Paulo); PrimeAgroTocantins – Consultoria e Projetos Rurais (São Valério, Tocantins); Comprando Delas (João Pessoa, Paraíba); Rede Cenafro (Maceió, Alagoas); Instituto Apta (São Paulo, São Paulo); Eppo Cidades Inteligentes (Itu, São Paulo); Badejo Experiências Culturais (Porto Alegre, Rio Grande do Sul); Clube Lupa (Curitiba, Paraná).

Na categoria tração (empresa já formalizada, atuando no mercado há mais de um ano) concorrem aos três primeiros lugares: Central da Visão (São Paulo, São Paulo); T&D Sustentável (Macaé, Rio de Janeiro); Prol Educa (Recife, Pernambuco); Tafe Apícola (Maringá, Paraná); SOS Alergia (Marília, São Paulo); Treinamento e Desenvolvimento e Consultoria (Salvador, Bahia); Dispor Energia (Recife, Pernambuco); Helppi (Barueri, São Paulo); Grupo da Família (Palmas, Tocantins); Monthal (Bom Jardim, Rio de Janeiro).

Já em Ecossistema de Impacto, os dinamizadores são: Departamento de Educação Social de Itanhaém (Itanhaém, São Paulo); Junior Achievement do Distrito Federal (Brasília, Distrito Federal); Instituto Juntos Brasil (Santo André, São Paulo); Instituto Legado de Empreendedorismo Social (Curitiba, Paraná); Instituto Beeva (Marechal Deodoro, Alagoas); Insight – Marcas Conscientes (Florianópolis, Santa Catarina); Instituto Ser (Curitiba, Paraná); Multincubadora de Empresas da UNB (Brasília, Distrito Federal); Instituto Dia Feliz (Osasco, São Paulo); Impact Hub Brasília (Brasília, Distrito Federal).

As comunidades também participam e estão representadas por este time: Engenheiros Sem Fronteiras – Brasil (São Paulo, São Paulo); Enactus Brasil (São Paulo, São Paulo); Sarambuí (Bragança, Pará); Passos da Criança (Curitiba, Paraná); A Guarda-Chuva (Poços de Caldas, Minas Gerais); Instituto Dia do Amor (Porto Alegre, Rio Grande do Sul); Feme (Niterói, Rio de Janeiro); Trabalhar com Impacto (Salvador, Bahia); Associação de Desenvolvimento Turístico de Caieiras – ADTUR Caieiras (Caieiras, São Paulo); Cinema Nosso (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).

E por fim, as médias e grandes empresas: Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda. (São Paulo, São Paulo); ESG Ativalog (São Paulo, São Paulo); Transforma Brasil (Recife, Pernambuco); Boulevard Shopping – Projeto Mandala (Feira de Santana, Bahia); Byd do Brasil Ltda. (Campinas, São Paulo); Sinergy Novas Mídias (Porto Alegre, Rio Grande do Sul).

Estes 56 projetos selecionados receberam o workshop “A receita do pitch ideal”, com o Fernando Seabra, para se preparem para a reta final. Além de membro do conselho do Prêmio Impactos Positivos, Seabra carrega uma imensa bagagem e atua também como mentor na Batalha das Startups e no Planeta Startup, diretor da Fiesp, avaliador do Shark Tank Brasil, membro do CONIN-Conselho de Inovação, cofundador do Angel Investor Club, embaixador da Fluência na SBFa, professor em diversos MBA’s na área de inovação e empreendedorismo e criador da metodologia Pitch Canvas.

A terceira edição conta com grandes aliados no seu objetivo de estimular o ecossistema de impacto no Brasil: patrocínio do Sebrae Nacional, parceria institucional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpacto) e apoio das organizações Angel Investor Club, Assis e Mendes, Capitalismo Consciente, Gonew.co, Humanizadas, Innov8, Instituto da Transformação Digital e Pinho Pinheiro.