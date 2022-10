Setor de cosméticos cresce no primeiro semestre de 2022

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 21 de outubro de 2022.

O setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos registrou crescimento de quase 10% nas vendas ex-factory no primeiro semestre de 2022, em relação ao mesmo período de 2021, segundo pesquisa da ABIHPEC. O dado apresenta uma avaliação positiva do retorno da economia pós-pandemia, uma vez que o setor havia fechado o ano anterior em queda.

O maior destaque foi para a categoria de maquiagem, que cresceu 20% no período. A diferença se deve, principalmente, devido ao abandono parcial ou total das máscaras de proteção facial, levando os consumidores à reposição dos produtos usados antes da pandemia, como batom e base.

Os cosméticos voltados para o cabelo, no entanto, nunca deixaram a casa brasileira. Mesmo com a pandemia, em 2020, o Brasil se manteve na quarta posição no ranking global de vendas de produtos para cabelos, totalizando US$ 78,369 bilhões, segundo a Euromonitor. E a tendência é continuar nesse ritmo: prevê-se aumento de 16,9% até 2025, quando as vendas devem atingir R$ 27,097 bilhões.

Segundo pesquisa realizada pela Technavio, em 2021, um dos mercados que apresenta maior crescimento na área é o de produtos veganos. A tendência é de que os cosméticos sem ingredientes de origem animal e cruelty-free cresçam o equivalente a R$ 18 bilhões até 2024.

Para a presidente da De Sirius – empresa brasileira que, recentemente, recebeu um prêmio no Innovation Award 2022, na categoria Melhor Criação e Inovação justamente por uma linha de produtos vegana – Sabrina Rosa, inovação é mais do que entender as tendências do mercado, é estar em contato com o público e suas necessidades.

“O mercado já não pode produzir cosméticos somente pensando em vendas, mas nas pessoas. Quem elas são? O que importa para elas? Essas são as perguntas que devemos nos fazer”, explica, “o consumidor de hoje é preocupado com o meio ambiente e com a saúde dos cabelos. Então, a indústria brasileira precisa pensar nesses fatores para continuar crescendo nos próximos anos”.