Cybersecurity aplicada à Segurança Eletrônica

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 24 de outubro de 2022.

Os investimentos globais em segurança cibernética foram de US$ 125,1 bilhões em 2021, com previsão de chegar a US$ 299 bilhões até 2030, segundo o relatório Cybersecurity Market Size, Share & Trends Analysis – Global Opportunity. A Avantia, uma das líderes em segurança eletrônica no Brasil, está acompanhando essa tendência e trabalhando no desenvolvimento de soluções que agreguem cybersecurity em seus projetos, aumentando a proteção dos dados das empresas.

“Para se ter uma ideia, 82% do vazamento de dados de videomonitoramento no mundo acontece por meio de acesso via login e senha*, ou seja, as credenciais usadas são descobertas por cibercriminosos ou o próprio usuário disponibiliza, seja porque caiu em algum golpe ou porque salvou em locais não seguros. Isso mostra que precisamos desenvolver soluções inovadoras para garantir a segurança das informações”, destaca Bruno Carvalho, diretor comercial da Avantia.

Segurança com segurança

Quando se fala em segurança no universo digital, é importante trabalhar com várias camadas de proteção: firewalls, softwares para combater malwares, autenticação de dois fatores, criptografia, entre outros. Mas, além da segurança nos sistemas, é preciso ir além.

A biometria é um exemplo para aumentar a proteção neste sentido. A Avantia vem trabalhando com parcerias para desenvolver uma solução que permita a identificação e a autenticação do usuário através do celular, sem login e senha, tendo como única forma de acesso às informações a biometria:

Através de um smartphone, o usuário fará o login por biometria facial ou por meio da impressão digital;

Um hub externo validará a tentativa de acesso, identificando se o usuário que tentou acesso está no rol de pessoas autorizadas;

Essa tecnologia facilitará o não repúdio, ou seja, o usuário não terá como negar ter feito o acesso, uma vez que o sistema por biometria conta com mecanismos que comprovam o acesso de uma ou algumas pessoas autorizadas.

Esta solução de segurança para sistemas de videomonitoramento está sendo desenvolvida em acordo com a LGPD do Brasil, além de outras regulamentações importantes em nível mundial.

Ataques cibernéticos

Somente no primeiro semestre de 2022, foram mais de 31 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos a empresas no Brasil, 94% a mais do que no mesmo período de 2021. O estudo, do FortiGuard Labs, mostra ainda que o país ficou atrás apenas do México, que teve 85 bilhões de tentativas.

Já os ataques efetivos atingiram um pico histórico no segundo trimestre de 2022, aumentando 32% no mundo. O Brasil ficou com percentual acima dessa média, com 46% mais ataques do que no mesmo período do ano anterior. Os dados são da Check Point Research (CPR).

O universo da segurança eletrônica atingiu um novo patamar com a entrada em vigor da LGPD. Considerando que a maioria das câmeras utilizadas está conectada, mesmo que indiretamente, à internet, os vazamentos de informação são uma realidade. Por essa razão, garantir a inviolabilidade dos dados gerados e armazenados é uma premissa indispensável dos sistemas de videomonitoramento hoje em dia.

“É preciso olhar além da segurança das plataformas. A segurança deve estar também nas pessoas”, finaliza Bruno.

Sobre a Avantia – Uma das líderes em tecnologia para segurança eletrônica, com mais de 24 anos de história. Atende clientes de todo o Brasil, com integração de sistemas e implementação de soluções próprias de tecnologia, baseadas em Inteligência Artificial, desenvolvidas em seu centro de pesquisa e inovação, situado no Porto Digital de Recife.

*Fonte:

https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/

https://duo.com/decipher/stop-the-pwnage-81-of-hacking-incidents-used-stolen-or-weak-passwords

https://southridgetech.com/did-you-know-81-of-hacking-related-breaches-used-either-stolen-and-or-weak-password/