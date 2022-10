A importância da comunicação entre tutores e veterinários para a saúde dos pets

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 25 de outubro de 2022.

A nutrição é um dos principais pilares que ajudam a zelar pela saúde e bem-estar dos animais de estimação – de acordo com a Associação Mundial de Medicina Veterinária de Pequenos Animais (World Small Animal Veterinary Association), uma boa nutrição aumenta a expectativa e qualidade de vida dos cães e gatos.

Muitas vezes, essas são questões desafiadoras para a maioria dos tutores, principalmente quando se trata de cães e gatos com problemas de saúde. Nestes casos, os alimentos coadjuvantes são essenciais para o manejo nutricional correto e, por se tratar de uma formulação específica para cada caso, somente o médico-veterinário pode prescrever a alimentação mais adequada para chegar no melhor tratamento de acordo com cada enfermidade.

É de extrema importância que os donos dos pets, bem como os especialistas, estejam alinhados e conheçam a fundo os produtos, a qualidade e os benefícios comprovados pela ciência e os nutrientes corretamente descritos, para dar início a nutrição ideal, de acordo com as necessidades dos pacientes. Desta forma, a comunicação entre tutor e veterinário é primordial quando se trata da saúde do animal.

“Criamos uma plataforma digital, Quick Reco, que auxilia o médico-veterinário a fazer, rapidamente, a prescrição adequada para seus pacientes. A ferramenta ainda visa a orientação dos tutores quanto aos cuidados específicos com os animais de estimação”, comenta Henrique Macedo, médico veterinário e consultor de Assuntos Veterinários da Hill’s Pet Nutrition.

As questões nutricionais são uma preocupação tanto para o veterinário quanto para o tutor. “A ferramenta foi desenvolvida para auxiliar esse processo, tornando a recomendação nutricional específica para cada necessidade do pet mais prática e efetiva”, finaliza Macedo.