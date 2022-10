Alimentos transgênicos apresentam riscos à biossegurança alimentar

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de outubro de 2022.

Os alimentos transgênicos servem para facilitar a produção do agronegócio, aumentando a produtividade e gerando inúmeros benefícios financeiros para o produtor rural, que cada vez mais ganham notoriedade e começam a ser altamente comercializados e cultivados. Com esse aumento da produtividade, segundo dados da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) o preço dos alimentos da cesta básica caiu 5% ao ano nos últimos 25 anos. Além disso, nesses 25 anos pesquisados, a produção de grãos teve alta de 160%.

Em contrapartida, surgem diversos questionamentos referentes à segurança e os riscos de curto a longo prazo para a saúde humana. Alimentos transgênicos trazem efeitos inesperados, esses organismos são avaliados cotidianamente pela diretriz da biossegurança , a fim de encontrar eventuais riscos à saúde humana. Quando encontrados, pesquisadores de biossegurança buscam desenvolver tecnologias que possam erradicar esses riscos na produção.

Através da lei de biossegurança determinando as diretrizes na hora da produção do alimento, os produtores conseguem desenvolver alimentos que não contenham riscos à saúde humana . Não seguir esses diretrizes pode ser prejudicial tanto para os produtores rurais, quanto para os consumidores. Os produtores que não seguiram as diretrizes da biossegurança podem ter a safra inteira perdida, além de ter perdas financeiras, podem ter a imagem prejudicada no mercado do agronegócio. Além disso, os consumidores do produto podem decorrer de prejuízos em sua saúde, por estar consumindo um alimento que pode estar contaminado, ocasionando doenças.