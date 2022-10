Instituto Horas da Vida oferece mais de 135 exames gratuitos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de outubro de 2022.

O Instituto Horas da Vida – organização sem fins lucrativos que busca levar saúde às pessoas em vulnerabilidade social – oferece mais de 135 exames de mamografia e papanicolau gratuitos até dezembro de 2022. Em parceria com o FEMME – Laboratório da Mulher, que é um laboratório de medicina diagnóstica dedicado exclusivamente à saúde da mulher, o HV aproveita a campanha do Outubro Rosa para reforçar suas ações direcionadas ao público feminino.

São mais de 45 exames doados todos os meses até o fim do ano, sendo 30 para Papanicolau e 15 destinados à mamografia. Para fazer o exame, as interessadas precisam residir na cidade de São Paulo e fazer o cadastro diretamente na landing page da ação (https://www.horasdavida.org.br/saude-da-mulher).

Após o preenchimento, a equipe do Horas da Vida fica responsável por toda a comunicação com o laboratório FEMME, bem como acompanhamento de cada caso e agendamento dos exames. “A parceria com o FEMME tem como objetivo oferecer acesso aos exames e conscientizar sobre a importância do autocuidado, da prevenção e também do diagnóstico precoce”, diz Rubem Ariano, CEO e fundador do Instituto Horas da Vida.

“No FEMME, acreditamos que todas as mulheres deveriam ter o direito do cuidado com a saúde. Por isso, criamos as iniciativas Mamografia do Bem e Papanicolau do Bem, que são projetos sociais que proporcionam exames gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade social”, diz Nathália Mendes, Gerente de Marketing do FEMME- Laboratório da Mulher.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é o segundo tipo mais frequente do mundo, perdendo apenas para o câncer de pele. A estimativa é que, entre 2020 e 2022, cerca de 66.280 mulheres serão afetadas por ano. A doença é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na Região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa a posição.

Considerada o principal meio de prevenção contra o câncer de mama, a mamografia deve ser feita anualmente pelas mulheres a partir dos 40 anos de idade. O diagnóstico precoce ajuda a reduzir o número de mortes em decorrência da doença e permite uma abordagem menos agressiva durante o tratamento clínico ou cirúrgico, proporcionando até 95% de chances de cura. Já o Papanicolau é a principal estratégia para detectar lesões, alterações no colo do útero e fazer o diagnóstico de câncer em estágio inicial. O procedimento é indolor, simples e rápido. Grávidas também podem fazer o exame, sem prejuízo para a saúde do bebê. Toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve fazer o exame anual preventivo, especialmente as que têm entre 25 e 59 anos.

Sobre o Instituto Horas da Vida

O Instituto Horas da Vida é uma instituição sem fins lucrativos, que atua, desde 2013, por meio de uma rede de voluntários de profissionais da saúde, promovendo a inclusão social e o acesso gratuito à saúde para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A organização atua com foco na atenção primária em 30 especialidades e possui ações como: consultas, exames, mutirões, palestras sobre saúde e doação de óculos. Possui, entre outras certificações, o Selo Doar, que atesta a transparência nas ONGs brasileiras. Desde o início da pandemia de Covid-19, tem desenvolvido projetos especiais e parcerias em benefício de grupos diretamente atingidos, como idosos, Hospitais filantrópicos e os próprios profissionais de saúde. Mais informações em www.horasdavida.org.br.

Sobre o FEMME – Laboratório da Mulher

Sediado em São Paulo, com mais de 40 anos de experiência, o FEMME é um laboratório pioneiro em Medicina Diagnóstica dedicado exclusivamente à saúde da mulher, com destaque para a prevenção do Câncer Ginecológico e Medicina Fetal. Toda a estrutura foi cuidadosamente planejada dentro do conceito de atendimento especializado, aliando recursos modernos e mais conforto para nossas clientes. O laboratório é composto por uma equipe médica especializada e uma equipe de colaboradores altamente qualificada e preparada para o atendimento específico da mulher. Mais informações: www.laboratoriodamulher.com.br